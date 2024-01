Chiara Ferragni parla per la prima volta in tv davanti allo studio dell'avvocato: «Ho fiducia nella magistratura. Spero si risolva tutto presto»

Chiara Ferragni è stata intercettata da un giornalista della trasmissione Dritto e Rovescio mentre si trovava con il suo avvocato.

L'imprenditrice ha rilasciato una breve dichiarazione nella quale si è detta fiduciosa nella magistratura. Nel corso della puntata trasmessa giovedì 11 gennaio, sono intervenute anche Wanna Marchi e Stefania Nobile che hanno difeso la trentaseienne indagata per truffa aggravata dopo il caso del pandoro Balocco.

Cosa ha detto

Il giornalista di Dritto e Rovescio si è avvicinato a Chiara Ferragni che era in compagnia del suo avvocato. Le ha chiesto come abbia preso la notizia di essere indagata per truffa aggravata. L'imprenditrice ha replicato: «Quello che dovevo dire l'ho già detto. Spero che si risolva tutto al più presto. Sono totalmente fiduciosa nella magistratura. Grazie mille». (qui il video).

L'inchiesta

Inatnto dovrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni, con la convocazione dei manager dei team di Chiara Ferragni e di Alessandra Balocco, l'indagine della Procura di Milano in cui le due imprenditrici sono indagate per truffa aggravata per l'affaire del pandoro con la griffe e che ora, come oggetto per feticisti, ha raggiunto prezzi da capogiro: sul web ha sfiorato i 700 euro.Mentre l'ospedale torinese che cura i bimbi gravemente malati ha ricevuto il milione che Chiara Ferragni, scusandosi per l'errore di comunicazione, ha promesso di versare e Fedez ironizza sull'assedio dei giornalisti e dei fotografi davanti al loro palazzo milanese, sull'indagine sono in tanti ad esprimersi.