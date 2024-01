Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata, cosa rischia? Lei: «Sono serena, turbata per strumentalizzazioni media». Cosa dice il codice penale

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata.

Chiara Ferragni: «Sono serena»

Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell'attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero». Così Chiara Ferragni ha commentato l'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano. I suoi legali sono Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone.

Caso Pandoro, gli ultimi sviluppi

Chiara Ferragni sarà tra le persone che verranno ascoltate in procura a Milano per fare luce sull'indagine che vede al centro la campagna benefica dei pandori Baiocco 'griffatì dall'imprenditrice digitale. Una campagna che è già costata una multa di circa un milione di euro, da parte dell'Antitrust, per pubblicità ingannevole: Ferragni ha pubblicato storie social in cui si sarebbe lasciato intendere che comprando il 'Pandoro pink christmas', venduto a un prezzo 'maggioratò (circa 9 euro), si poteva contribuire alla donazione in favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, tramite il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, sta raccogliendo tutta la documentazione relativa all'accordo stipulato nel novembre 2021 e lo scambio di email tra la società dolciaria di Fossano (Cuneo) e l'influencer.

Chiara e il suo staff chiamati a rispondere

Atti su cui Ferragni e i rispettivi staff coinvolti saranno chiamati a rispondere per chiarire gli aspetti di un accordo che potrebbe celare i confini di una truffa, ipotesi inizialmente scartata dalla procura meneghina e che resta comunque difficile da sostenere «dovendosi dimostrare un 'ingiusto profittò e un 'dannò e dovendo anche dimostrare dove il profitto, ovvero dove sono arrivati i soldi, è avvenuto» fanno sapere fonti vicine alla procura. A 'complicarè le cose anche la natura del reato: la truffa è procedibile con querela, al momento invece c'è solo l'esposto del Codacons che non essendo una persona fisica non permette alla procura di proseguire. Un limite che potrebbe essere superato nel caso venisse invece contestata la truffa aggravata dalla «minorata difesa», ossia compiuta attraverso l'uso di canali social.

Chiara Ferragni, cosa rischia?

Il comma 2 dell'art. 640 del Codice penale si occupa delle pene in relazione alle fattispecie aggravate di truffa: in tali ipotesi si parla di reclusione da uno a cinque anni mentre la sanzione pecuniaria (cioè la multa) da €309 ad €1.549. Come accade per tutti i reati, in presenza di aggravanti la pena è superiore. In questo caso viene considerato più grave effettuare raggiri e artifizi nei confronti dello Stato o di persone deboli, non in gradi di difendersi in modo adeguato.

Le perquisizioni della Gdf

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, su delega del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, hanno acquisito oggi la documentazione nella sede della Balocco a Cuneo in merito all'inchiesta che riguarda Chiara Ferragni e la vicenda del pandoro 'Pink Christmas'. I finanzieri nella sede dell'azienda dolciaria che si trova a Fossano, in provincia di Cuneo, hanno effettuato acquisizioni anche alla luce della informativa depositata stamane al procuratore aggiunto Eugenio Fusco nella quale sono state valorizzate una serie di email tra lo staff di Chiara Ferragni e quello della società piemontese. La corrispondenza, emerge da una relazione dell'antitrust, risale al 2021 così come il contratto relativo al progetto pandoro «Pink Christmas» sponsorizzato dalla influencer che ne ha promosso l'acquisto sostenendo che parte dai ricavi sarebbero andati all'ospedale Regina Margherita di Torino.