Chiara Ferragni, chi potrebbe prendere il suo posto? Ecco le 3 influencer più seguite sui social (e lei continua a perdere follower)

Dopo il caso pandoro, Chiara Ferragni continua a perdere follower.

Al momento sono più di 300mila le persone che hanno smesso di seguirla sui social: (da 29,7 milioni a 29,4) . L’operazione commerciale “Pandoro Pink Christmas” siglata da Chiara Ferragni con l’azienda Balocco sta costando caro all’imprenditrice digitale. Non sono bastate le scuse di Chiara con tanto di jumpsuit da 600 euro, visto che l’impero Ferragnez comincia a crollare. E ci sono già giovani star del web pronte a sfilarle il primato. Sul web, infatti, pullulano influencer, content creator ma anche imprenditrici che potrebbero prendere il suo posto. Ma chi sono?

Elisa Maino

C'è Elisa Maino - 20 anni, 3.1 milioni di follower su Instagram e quasi 6 milioni su TikTok. Fidanzata con il cantante Bresh, Maino negli anni è riuscita a crearsi una schiera di fan (giovanissimi) che la seguono con affetto. Lei stessa, nel podcast "One More Time" aveva rivelato di essere riuscita a comprare un attico a Milano grazie al proprio lavoro: "Diciamo che a 18 anni avere un attico di 120m² è una grande soddisfazione". Social, libri collaborazioni con grandi brand. Così Elisa sta costruendo la propria fortuna. I contenuti non sono tanto diversi da quelli che pubblicano altri suoi colleghi. Difficile credere che possa raggiungere i livelli di Ferragni, ma è di certo un nome "da tenere sottocchio".

Martina Strazzer

Martina ha 732mila follower su Instagram, 1,5 milioni su TikTok. Lei è Martina Strazzer, 23 anni, di Modena, fondatrice e CEO di Amabile Gioielli, il brand di cui si è parlato anche ultimamente. Il suo marchio attualmente dà lavoro a 40 persone. Nel 2020 ha dichiarato un fatturato di 65 mila euro, nel 2021 di 350 mila, nel 2022 è arrivata a quasi 4 milioni e nel 2023 si è prefissata il traguardo dei 10 milioni. Più imprenditrice che creator, ormai Martina sembra aver intrapreso una strada molto simile a quella della ben più famosa Chiara Ferragni.

Alessia Lanza

Alessia di follower ne ha 1.5 milioni su Instagram, mentre su TikTok sono 4.3. I suoi contenuti sono in parte differenti rispetto a quelli delle colleghe, specialmente rispetto a Strazzer. Alessia sembra più portata per il palcoscenico, per stare davanti alla videocamera e meno per dirigere un team. Diversi i filmati con il fratello o con le amiche. Ma anche un podcast - "Mille Pare con Alessia Lanza" - giunto alla seconda stagione. Anche per lei un libro (sembra essere una tappa obbligatoria), dal titolo "Non è come sembra", in cui posa completamente nuda sulla copertina. La ragazza, nata a Torino 23 anni fa, è spigliata e ci sa fare. Certo, Chiara Ferragni è un caso unico.