Ferragni si “consola” con l'amico Angelo, Fedez si concentra sul lavoro: la diversa reazione dopo la separazione

Due modi di reagire profondamente differenti, che denotano - forse - due concezioni della vita diametralmente opposte. E che spiegano, in parte, la crisi del loro matrimonio. Mentre Fedez, dopo le prime dichiarazioni e la comparsa alla sfilata di Donatella Versace, si è trincerato nel silenzio, dedicandosi anima a e corpo al suo podcast "Muschio Selvaggio", Chiara Ferragni sta affrontando questi gionri in maniera profondamente diversa.

Lo si evince dalle storie Instagram: l'influencer ha trovato conforto nell'affetto delle sorelle Valentina e Francesca, nei pranzi fuori e nella decorazione della casa con i fiori.

Ferragni-Fedez, già partite le lettere degli avvocati: lui furioso dopo l'intervista di lei cerca una nuova casa, le ultime rivelazioni

Ma anche nell'abbraccio di un vecchio amico. Si tratta di Angelo Tropea, arrivato a Milano da Cremona per abbracciare Chiara e farle sentire il suo supporto. «Dio benedica gli amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per riprenderti», ha scritto l'imprenditrice digitale su Instagram a corredo di una foto in cui abbraccia Tropea.

Chi è Angelo Tropea

Angelo Tropea è uno degli amici più intimi di Chiara Ferragni. Fa parte del suo team dai tempi del blog di The Blonde Salad ed è stato una figura importantissima nella sua evoluzione come brand e influencer a livello mondiale.

Nel 2013 ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, fino al 2018, dove ha deciso di intraprendere una strada diversa, lontana dalla Ferragni con la quale, tuttavia, ha mantenuto un rapporto di solida amicizia, ritagliandosi sempre del tempo per lei, soprattutto in questi momenti così difficili.

Oggi Tropea è il direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano a Roma di lusso della catena del brand Marriott International.

Fedez si dedica al lavoro

E Fedez? Il rapper ha smesso di mostrare la sua vita privata sui social, dedicandosi esclusivamente al lavoro. Nelle sue Ig stories c'è spazio solo per la nuova puntata di "Muschio Selvaggio", nella quale ha intervistato Giuliano Di Bernado, gran maestro della Massoneria. «La puntata più assurda mai fatta», ha commentato Fedez, che sembra aver tagliato i ponti con il passato. Almeno a mezzo social.