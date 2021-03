Chi è Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario anti Covid nominato da Draghi

Il nuovo Commissario all'emergenza anti Covid scelto da Mario Draghi si chiama Francesco Paolo Figliuolo e sostituirà Domenico Arcuri, nominato dal governo Conte II. Generale di corpo d’armata, Figliuolo è originario di Potenza e ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nell'Esercito, interforze e internazionale.

È stato Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, e dal 7 novembre del 2018 è Comandante logistico dell’Esercito: nel suo passato importanti esperienze anche come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan nell’ambito dell’operazione ISAF e Comandante delle Forze NATO in Kosovo tra il 2014 e il 2015. Il generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la decorazione di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, la Croce d'Oro ed una Croce d'Argento al Merito dell'Esercito e Nato Meritorius Service Medal.

