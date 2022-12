Chef Rubio tra i 24 denunciati da Liliana Segre per le minacce online: il suo nome tra gli haters della senatrice

Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, sarebbe nella lista delle 24 persone denunciate da Liliana Segre per le minacce ricevute sul web. Rubio, 39enne, ex rugbista, è diventato famoso per i suoi programmi televisivi come Unti e Bisunti e Camionisti in trattoria, ma anche per alcune sue uscite poco felici sui sociel. Nell’aprile 2022, lo chef ha scritto: «Palestinesi? ‘Non mi occupo di politica’. Cit. Liliana Segre. Vedo che però te ne occupi quando si tratta degli ucraini. Lasciami dire che il tuo silenzio sistematico nei confronti della pulizia etnica che il popolo palestinese sta subendo da 74 anni è disgustoso».

Assistita dall'avvocato Vincenzo Saponara, apprende l'ANSA, la senatrice ha presentato le denunce alla Sezione Indagini Telematiche del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo. Si tratta per lo più di ignoti che ora dovranno essere identificati e che negli ultimi mesi sui social o con delle email hanno inviato messaggi di «odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte». Ma, secondo quanto trapelato, tra i destinatari della querela ci sarebbe, appunto, l'ex rugbista.