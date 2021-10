Cgil, manifestazione a Roma dopo l'assalto No Pass. Landini: «In piazza per difendere la democrazia». Attesi 60mila partecipanti

È la giornata della mobilitazione dopo il feroce attacco alla sede della Cgil del 9 ottobre scorso. Stamattina in piazza dell’Esquilino a Roma, già a partire dalle 10.30, moltissime persone aderenti al sindacato confederale e non solo si sono radunate per raggiungere poi piazza di San Giovanni dove a partire dalle 14 inizierà la manifestazione statica "Mai più fascismi". Provenienti da tutta Italia sono attesi almeno 60mila partecipanti.

Imponente il sistema di sorveglianza e sicurezza varato dalla Questura: in strada tra San Giovanni e non solo sono schierati almeno 5mila agenti e militari dei carabinieri. L’obiettivo è quello di scongiurare disordini o tafferugli a fronte di ipotetici inflitrati ed evitare dunque che si ripetano le scene di una settimana fa quando il popolo dei No Green pass capitanati da esponenti di Forza Nuova - ora in carcere - ha volato il sit-in di piazza del Popolo raggiungendo e devastando la sede della Cgil ma non solo. Una vera guerriglia urbana ha tenuto in pugno per oltre quattro ore il centro della Capitale con scene scandite dal lancio di sampietrini, bastoni di ferro e lacrimogeni.

Landini in piazza con la cravatta: «È la prima volta»

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, partecipa alla manifestazione unitaria in piazza San Giovanni a Roma indossando giacca scura e cravatta rossa, il colore del sindacato. «È la prima volta che metto una cravatta per un comizio. L'ho scelta io», racconta sorridendo dal retro palco.

Zingaretti: «Oggi difendiamo libertà di tutti»

«Come ha detto Landini la piattaforma di questa manifestazione è la Costituzione, i suoi valori e la necessità di unire l'Italia intorno ai valori della Carta costituzionale, la cui difesa deve coinvolgere tutta l'Italia. Mi auguro che le persone che verranno oggi in piazza saranno coscienti del fatto che è una manifestazione per tutti, per la difesa della libertà e della democrazia che non sono di qualcuno ma di tutti». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipando al corteo partito da piazza dell'Esquilino alla volta di piazza San Giovanni dove è stata indetta la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro i fascismi.

Landini: «Non è di parte, difende democrazia di tutti»

Quella di oggi «è una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema». Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, camminando in testa al corte diretto a Piazza San Giovanni. «L'attacco alla Cgil l'attacco al sindacato è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il paese. E noi siamo qui non per difendere qualcuno ma per difendere la democrazia è per estendere la democrazia nel nostro paese e in Europa», sottolinea ancora Landini. «C'è da progettare un futuro che applichi i principi fondamentali della nostra costituzione».

Zingaretti e Landini in testa al corteo

Alla testa del corteo giunto a Porta Maggiore sono arrivati il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini.