Vaccinati, guariti o con tampone negativo: come ottenere i certificati verdi per gli spostamenti in sicurezza

Tornare agli spostamenti in sicurezza grazie al vaccino anti Covid. Con il ritmo delle somministrazioni che diventa progressivamente più alto è possibile. Il governo sta introducendo un nuovo documento: la certificazione verde, molto simile a quella che sta già usando Israele, chiamata green pass (letteralmente: certificato verde), e che si mostra per poter accedere in alcuni ambienti e provare che si è stati vaccinati. In Italia il certificato verde attesterà non solo l'avvenuta vaccinazione (ecco perché lo chiamano anche passaporto vaccinale) ma anche altre condizioni.

Cos'è il certificato verde?

Le "certificazioni verdi Covid-19" anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale.

Le certificazioni verdi possono essere di tre tipi diversi a seconda di ciò che attestino:

- di aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (con una dose se si è vaccinati con il monodose Johnson, o se si è eseguito anche il richiamo in caso di altri tipi di vaccini)

- di essere guariti da Covid-19, con cessazione dell'isolamento

- di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Come si ottiene il certificato verde e quanto dura?

Le tre certificazioni verdi Covid-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:

a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell'effettuazione dell'ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 (il 23 aprile 2021) possono richiedere la certificazione verde Covid-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

b) la certificazione verde Covid-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l'interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;

c) la certificazione verde Covid-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

E i green pass ottenuti all'estero?

Sono equivalenti a quelle italiane, ma devono rispettare tutti i criteri di validità riconosciuti dal nostro Ministero della salute. Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.