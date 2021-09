Turismo, Confindustria Alberghi a Cersaie: le novità del settore per affrontare il post-Covid

Il turismo dopo l'emergenza sanitaria Covid è pronto a ripartire. Confindustria Alberghi in occasione di Cersaie ha organizzato una giornata dedicata ai temi di ristrutturazione e riqualificazione partendo dagli innumerevoli spunti proposti in fiera. Un'opportunità di confronto nata con l'obiettivo di approfondire sistemi per ripensare gli spazi e strumenti legati agli investimenti per ristrutturazione e riqualificazione nel mondo alberghiero post covid. La mattinata si è aperta con una visita guidata per scoprire le principali novità in un settore caratterizzato da una fortissima innovazione. Nel pomeriggio, dopo i saluti di benvenuto di Giovanni Savorani Presidente di Confindustria Ceramica, si è tenuta la tavola rotonda con Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Confindustria Alberghi; l'Arch. Alberto Zanetta, docente e coordinatore dei corsi di Alta Formazione settore hospitality e Wellness di POLI.design fondato dal Politecnico di Milano; Massimiliano Bondi, Project Manager di Nomisma e Andrea Burchi, Regional Manager UniCredit Centro Nord. A coordinare gli interventi l'Arch. Sofia Gioia Vedani, Amministratore Delegato Planetaria Hotels. Nel corso dei lavori sono stati affrontati da un lato i nuovi modelli e le nuove tendenze del settore e dall'altro gli strumenti messi a disposizione della banca per sostenere le imprese del comparto in epoca post covid.

«Cersaie da il benvenuto all'Associazione italiana confindustria alberghi, che ha organizzato un incontro presso la fiera. Il Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno punta con decisione al mondo del contract italiano ed internazionale, creando al Padiglione 18 la contract hall: un nuovo spazio dedicato al networking tra il mondo della produzione, quello del progetto e la committenza nell'ambito del Real Estate e del Contract. Il settore dell'hospitality è strategico per l'industria ceramica italiana e auspichiamo che la visita di oggi sia l'inizio di una proficua collaborazione reciproca» ha dichiarato Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica, come si legge su Adnkronos.

«Solo attraverso la cultura del progetto si può realizzare un hotel performante e di successo. Il progettista, infatti, non è colui che fa un bel disegno, ma è colui che progetta esperienze pensando al benessere delle persone che usufruiranno di quello spazio. Per riuscire a comprenderne a fondo gli sforzi e i ragionamenti è fondamentale che anche l'albergatore ne impari il linguaggio e la visione attraverso una formazione avanzata incrociata» ha affermato Alberto Zanetta, docente e coordinatore dei corsi di alta formazione settore hospitality e wellness di poli.design fondato dal Politecnico di Milano. «Per UniCredit - ha rimarcato Andrea Burchi, regional manager centro nord UniCredit - il settore turistico alberghiero è strategico per lo sviluppo dell'economia del nostro Paese. Per questo da tempo il nostro Gruppo si impegna in concreto per contribuire alla crescita delle imprese del comparto e favorire lo sviluppo di nuove realtà produttive. Ciò attraverso la leva del credito, lo sviluppo di un modello di servizio e consulenza dedicato, capace di stimolare il fare-rete sui territori; e prodotti creati per soddisfare al meglio le specifiche necessità del settore. Così lavoriamo per concorrere alla realizzazione di un sistema turismo sempre più orientato all'evoluzione in chiave digitale, sostenibile, capace di accrescere il potenziale dei territori e di contribuire fortemente alla valorizzazione del Made in Italy».

«Superata la fase più difficile della pandemia - ha sottolineato Nomisma - il settore dell'hospitality italiano si sta preparando ad affrontare la sfida del post-Covid, consapevole della necessità di rispondere in maniera tempestiva ai cambiamenti intervenuti nello stile di vita e nel modo di viaggiare ed anticipare le nuove esigenze dei turisti. L'Osservatorio Turismo di Nomisma per UniCredit rappresenta, in questo contesto, uno strumento privilegiato nell'individuazione di aspettative e bisogni del settore. Il maggior peso del turismo interno, la necessità di riorganizzare gli spazi interni per creare nuove aree polifunzionali o destinate a smart working o relax e lo spostamento e l'ampliamento delle stagioni turistiche sono i principali effetti che gli esercizi ricettivi dovranno affrontare. Tra le azioni e gli investimenti considerati più strategici quelli relativi a comunicazione e marketing, riqualificazione della struttura ricettiva ma anche inerenti alla collaborazione con altri operatori e istituzioni - nell'ottica di un'offerta turistica sempre più integrata sul territorio».