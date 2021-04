Centri commerciali chiusi nel weekend: saltano le riaperture, ira delle associazioni

Chi si aspettava la riapertura dei centri commerciali nei weekend, resterà deluso. Perché saranno chiusi anche il sabato e la domenica, nonostante le prime bozze del decreto facessero pensare a delle riaperture dei negozi nei parchi commerciali, centri commerciali e strutture analoghe. Nel testo finale arrivato in Gazzetta Ufficiale, però, non c'è più alcun riferimento alle saracinesche di nuovo aperte anche il fine settimana.

La rabbia dei commercianti

L'indicazione arriva dal presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin: «È una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione. I centri commerciali hanno preso tutte le misure per garantire la sicurezza contro il Covid ma hanno bisogno di certezza sulla data di riapertura. Prendiamo atto che la riapertura dei centri commerciali durante il fine settimana è stata cancellata, senza alcuna spiegazione. Non possiamo accettare che le aziende del commercio, che hanno sempre risposto con responsabilità durante tutte le fasi dell'emergenza pandemica, non abbiano una prospettiva certa sulla data di riapertura dei punti vendita, a differenza di tutti gli altri settori».

Zona gialla, ecco cosa si potrà fare e cosa resterà vietato dal 26 aprile

Poi l'appello continua: «Occorre superare questa situazione - afferma Frausin - si possono mettere in campo tutte le misure necessarie, senza rassegnarsi a tenere chiuso. Chiediamo che la riapertura dei centri commerciali e dei parchi commerciali durante i fine settimana ritorni nell'agenda di Governo al più presto».

«I centri commerciali, così come i parchi commerciali che hanno punti vendita separati da aree all'aperto, sono luoghi sicuri - prosegue il presidente di Federdistribuzione -. Sin dall'inizio dell'emergenza, le attività commerciali hanno adottato con efficacia tutte le misure di sicurezza necessarie, mettendo in atto in tempi rapidi protocolli operativi molto stringenti, volti a prevenire i rischi di contagio, a tutela di clienti, collaboratori e fornitori. I protocolli previsti consentono di gestire in sicurezza l'apertura anche durante i week end, garantendo la gestione degli accessi, dei flussi e della sicurezza dei clienti»