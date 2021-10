Catania, tornado e violento temporale si abbattono sul centro: danni e feriti. Il Comune: «Non uscite di casa»

Emergenza maltempo a Catania. Un forte «tornado», seguito da pioggia e grandine, si è abbattuto sul centro storico del capoluogo etneo, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. È quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune che «raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza».

APPROFONDIMENTI LE PREVISIONI Il maltempo flagella l'Italia da nord a sud: crolla muro a... ECONOMIA Trenitalia, sospesa circolazione tratto Roma-Napoli dopo temporale ROMA Maltempo a Roma, strade come fiumi a Ostia: allagamenti e traffico... CRONACA Maltempo in Liguria, esonda il fiume Letimbro nel Savonese

Il maltempo flagella l'Italia da nord a sud: crolla muro a Firenze, treni sospesi e frane. Da giovedì rischio alluvioni