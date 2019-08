Un altro cassonetto lanciato sulla spiaggia di Bergeggi. Migliora il 12enne colpito

LEGGI ANCHE

Migliorano le condizioni di A.M.T. il 12enne francese colpito al volto. Lo comunica l'Azienda Socio Sanitaria Ligure n°4 sottolineando che il giovane «ricoverato sabato in Unità di Terapia Intensiva- Rianimazione, per arresto cardiocircolatorio ripreso sul territorio, ha sospeso il coma farmacologico ieri mattina. In data odierna si rileva che le condizioni cliniche del paziente sono in lento ma progressivo miglioramento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono le indagini sul caso del ragazzino colpito da unsulla, a Savona . È infatti al vaglio della procura dei Minori la posizione di un secondo minorenne che la notte tra venerdì e sabato ha gettato un altro cassonetto poco lontano dal punto in cui un ragazzo piemontese di 17 anni, aveva gettato ildella carta che ha colpito al volto un bimbo francese di 12 anni.Non è ancora partita la denuncia per il secondo minorenne: il cassonetto che ha lanciato è finito direttamente in mare. Secondo quanto appreso, i due si conoscevano di vista ma non erano nello stesso gruppo di amici. Anche il secondo ragazzo era appena uscito dalla medesima discoteca poco lontano dalla spiaggia.