Casamonica, il pm chiede condanne dai 3 ai 13 anni per i membri del clan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura di Roma ha chiestoda 3 a 13 anni e mezzo nell'ambito di uno dei filoni di indagine sul clan dei. Le richieste del pm Giovanni Musarò riguardano una quindicina di esponenti del clan della zona della Romanina che hanno chiesto di essere giudicati in rito abbreviato dal gup Angela Gerardi o che hanno scelto di patteggiare la pena. La decisione è attesa per il prossimo 16 dicembre.LEGGI ANCHE Roma, uccise anziano a bastonate dopo lite condominiale: arrestato giovane vicino ai Casamonica dei Casamonica accusati tra l'altro di associazione di stampo mafioso., nota come operazione "Gramigna", è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, sotto il coordinamento del procuratore facente funzioni Michele Prestipino e del pm Musarò.