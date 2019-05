Roma, 65 indagati di Casapound e Forza Nuova per i disordini contro i rom

Ventiquattro persone, appartenenti ai movimenti di estrema destra Casapound e Forza Nuova, sono indagati dalla procura della Repubblica in relazione ai disordini scoppiati nella zona di Casal Bruciato , periferia est della Capitale, per l'assegnazione ad una famiglia rom di una casa popolare.

Indagate altre 16 persone, tra antagonisti e appartenenti ai movimenti per la casa, per il reato di corteo non autorizzato svolto, sempre a Casal Bruciato, l'8 maggio.

