Manovra, Carta del docente abolita: addio ai 500 euro per ogni insegnante, i fondi saranno destinati a premiare il merito Che cosa cambia

Carta del docente: cancellata dopo 5 anni la card del valore di 500 euro che consentiva ai docenti di acquistare libri, riviste, pc e corsi di aggiornamento, introdotta con la riforma della "Buona scuola". L'iniziativa, che aveva riscosso grande successo, viene abolita con le risorse che saranno destinate alla «valorizzazione della professionalità del personale scolastico». E' quanto prevede la bozza della manovra finanziaria varata dal Governo.

Il bonus di 500 euro, non tassato e riservato agli insegnanti di ruolo per la formazione continua e l’aggiornamento professionale, confluirà nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e sarà utilizzabile nella contrattazione integrativa per premiare il merito in modo particolare la dedizione nell’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo.

Carta del docente abolita, fondi destinati al merito

Tecnicamente, si legge nella bozza: «Al fine di aumentare le risorse finanziarie destinate alla valorizzazione della professionalità del personale scolastico, le risorse relative alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, confluiscono sul fondo di cui all’articolo 1, comma 592».

In base alla bozza i fondi ricavati dalla cancellazione della carta dei docenti, riservata a tutti gli insegnanti di ruolo, potranno essere così usati per premiare il merito a discrezione dei dirigenti scolastici.

Che cos'è la carta dei docenti

È un'iniziativa del ministero dell'Istruzione prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola), art. 1 comma 121, che istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.

Chi sono i beneficiari?

La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

Qual è l'importo della carta?

L'importo nominale della carta è di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.

Cosa si può acquistare con la carta?

La carta può essere utilizzata per l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale; hardware e software; iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione;

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).