Carola Rackete ha lasciato Agrigento nella notte

La comandante della Sea Watch Carola Rackete ha lasciato nella notte l'abitazione di Agrigento dove è stata ospitata per due notti in attesa della decisione del gip arrivata nella tarda serata di ieri. Come apprende l'Adnkronos la comandante Sea Watch accompagnata dal suo legale ha lasciato la casa di via Dante 163 in piena notte per evitare la ressa di telecamere. Pare che la donna abbia lasciato il territorio Agrigentino in attesa dell'interrogatorio del 9 luglio per l'inchiesta che la vede indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.