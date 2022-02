È stato una grande persona e un grande professionista. E non sempre le due cose coincidono. Stiamo parlando di Carlo Carlevaris. È scomparso l'altroieri, a 90 anni. Avvocato civilista, un impasto raro di buon senso e di sapienza. Con grandi rapporti professionali nel mondo finanziario, tra i suoi clienti si annoveravano nomi illustri della nobiltà romana e gruppi imprenditoriali dinamici e importanti. È stato nel cda di Vianini Lavori da subito dopo l'acquisizione da parte del gruppo Caltagirone (1984) e poi nel cda del Messaggero e ha accompagnato la crescita di queste realtà produttive disseminando il cammino di consigli, di indicazioni, di contributi lavorativi seri e impegnativi che hanno fatto di lui e del mondo professionale in cui operava esempi di eccellenza. Senza mai - e questa è una delle qualità che tutti gli amici amano ricordare - avere un atteggiamento di supponenza. Non aveva nessun cedimento all'ostentazione della propria importanza, gli era estranea ogni esibizione degli status symbol così diffusi nel mondo dei grandi professionisti.

Ha avuto un ruolo cruciale come presidente di Banca Finnat. Per decenni il suo studio a via Puccini 9, che era già stato di Pietro Sette, ai Parioli, con meraviglioso affaccio su Villa Borghese, si è distinto come crocevia fondamentale per la vita economica del Paese. Era un brillante contrattualista Carlevaris, che riusciva a costruire accordi capaci, grazie a una profonda conoscenza dei codici e alla capacità di mediazione che appartenevano al personaggio, a proteggere gli interessi dei suoi clienti con straordinario equilibrio. Conduceva di persona tutte le operazioni, e le seguiva passo passo. Anche grandi operazioni di acquisizioni e di vendite.

Fra i suoi tanti incarichi, in un passato lontano, anche quello della presidenza delle Terme demaniali di Aqui. Fondamentale la sua esperienza all'Eni. È stato il braccio destro di Pietro Sette, quando l'ente energetico era guidato da questa figura centrale della vicenda italiana, tra Efim, Iri, partecipazioni statali e stretta amicizia con Aldo Moro. Carlevaris faceva i contratti petroliferi per Agip ed Eni. Riusciva a sciogliere, con una serietà e una competenza che parevano naturali, questioni legali complesse. Per esempio il rapporto con l'Iran. Gestì, con Sette, la fase finale degli accordi con l'Iran subito prima della rivoluzione khomeinista del 1979.

«Sono nato a Napoli ma di passaggio», diceva di sé: perché lì in quel momento, nel 1931, risiedeva la famiglia materna. Le origini erano però piemontesi (padre magistrato), e nella vita ha sempre approfittato di questa doppia origine: seria e rigorosa come da cognome, o solare e ironica come da luogo di nascita. Si era trasferito a Roma durante il liceo e qui aveva iniziato a studiare giurisprudenza quando, al termine dell'esame di Diritto commerciale, era stato invitato a fare pratica presso lo studio legale di Sette, che allora si trovava in via Veneto. In quell'ufficio, Carlevaris seguiva tutti i lavori che allora ruotavano negli ambienti di spicco della Capitale. E comunque, fin da giovanissimo veniva mandato in Africa e Medio Oriente a chiudere contratti a fianco di grandi personaggi. Sempre altissima la stima e la simpatia che lo legava a Enrico Mattei. Perché di ogni persona - come raccontano i figli - vedeva le due anime: quella lavorativa e quella umana.



Del petrolio si è detto. Ma l'edilizia e l'urbanistica, nei decenni nei quali Roma è cresciuta e si è affermata come metropoli innovativa e moderna, sono stati lungo l'arco intero di una vita al centro della sua passione e del suo ambito lavorativo. Diventando un punto qualificante della sua lunga carriera. Che è sempre stata e a questo teneva moltissimo all'insegna dell'indipendenza. Era autonomo, fondamentalmente autonomo. Forse quasi incapace di condividere il lavoro, perché questo era tutto nella sua mano destra. Scriveva rigorosamente a penna, prima con la stilografica (inchiostro verde), poi con pennarelli che amava scegliere da solo perché fossero veloci. Veloci come il suo pensiero. Correggeva poco. Pochissimo. Il lavoro, dicono i figli e anche gli amici di una vita, era tutto nella sua testa: ricordava tutto. L'archivio era sempre più grande, nel piano interrato di via Puccini 9, dove si era trasferito lo studio Sette, ma la memoria e la curiosità sono stati strumenti che lo hanno reso diverso da tanti altri colleghi. E speciale. Grazie anche alla sua indipendenza. Alla quale teneva infinitamente: «Io non sono l'avvocato di questo o di quello. Io sono un avvocato e un avvocato è un avvocato», amava ripetere. Professionisti di questo calibro sono quelli che servono a un Paese che ne dovrebbe avere di più. E adesso purtroppo - e il vuoto si sentirà moltissimo - ne ha uno di meno.