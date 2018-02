Amazon, Calenda boccia i braccialetti: «Mai in Italia» Il Garante: «È contro la privacy»

Ho spiegato loro che gli unici braccialetti che facciamo in questo paese sono quelli che produce la nostra gioielleria. Gli ho spiegato, e loro del resto hanno capito, che una cosa come quella, che non è in uso ma è stata brevettata in Italia non ci sarà mai». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda al termine dell'incontro a Roma, al Mise con una delegazione di Amazon.

Abbiamo fatto un punto sui nuovi investimenti, di cui siamo contenti, a patto che la cura principale che devono avere è la cura della qualità del lavoro e del personale e su questo loro hanno dato un impegno - ha spiegato Calenda - Credo che anche l'incontro con Poletti per far ripartire il dialogo con i sindacati sia importante». «Gli investimenti non possono rappresentare da soli l'obiettivo ma devono essere investimenti che prevedano la qualità del lavoro e non solo la quantità», ha aggiunto Calenda.



Il ministero del Lavoro intanto ha smentito

e affermazioni secondo cui il Jobs act avrebbe «autorizzato» l'utilizzo di dispositivi per il controllo a distanza dei lavoratori, precisando che «non rispondono alla verità dei fatti». In una nosta si sottolinea che il Jobs act «ha adeguato la normativa contenuta nello Statuto dei lavoratori, risalente al 1970, alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. La norma non ha dunque "liberalizzato" i controlli, ma ha fatto chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi dispositivi, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni». Inoltre, prosegue la nota, «la disposizione ha previsto che, in ogni caso, questi strumenti possano essere adottati esclusivamente previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del Lavoro o del Ministero».



Parere contrario anche dal Garante della Privacy: «Se così fosse sarebbe in contrasto con l'ordinamento in materia di protezione dati non solo in Italia ma anche in Europa», ha detto il Garante Antonello Soro a Radio Radicale. «In questo caso - ha aggiunto - sembrerebbe quasi che i giganti che operano nell'economia digitale pensino già di robotizzare l'uomo: è una direzione sbagliata perché non può esserci progresso e innovazione che non abbia come fondamento l'uomo». «Aspettiamo a vedere meglio, penso e spero che questa ipotesi verrà rimessa in discussione», ha precisato Soro. «La giurisdizione del lavoro nel nostro paese non ha barriere mobili tali da poter pensare che un'azienda degli Usa possa fare in Italia quello che vuole», ha aggiunto.



«L'ipotesi di cui si discute è un'ipotesi di ulteriore delega di organizzazione della vita alle tecnologie e come tale con una progressiva compressione delle libertà dell'uomo», ha sottolineato il Garante, sollecitando su questa cosa, che è in atto da tempo, «una maggior attenzione del dibattito pubblico». «Il sistema delle regole che disciplinano il trattamento dei dati personali, e in particolare quello dei lavoratori, deve rispondere a principi di proporzionalità, di trasparenza, di salvaguardia della dignità dell'uomo, che nell'ipotesi riferita non ci sarebbe. Quindi sarebbero in contrasto con le norme italiane e come tali non potrebbero applicarsi», ha puntualizzato il Garante. Sull'ipotesi che l'Authority possa aprire un'istruttoria, Soro ha risposto: «Intanto cercheremo di capirne di più perché allo stato mi pare si tratti semplicemente di un annuncio, rispetto al quale già sono emerse precise reazioni da parte dei governi».

