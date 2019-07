Il padre di Elder Lee a Roma: «Voglio vedere mio figlio»

A quanto si è appreso ai funzionari di Polizia che lo affiancavano durante l'attesa per il ritiro bagagli, nell'area di riconsegna al nastro numero 4, ha domandato quale procedura dovesse seguire per potersi recare nel carcere di Regina Coeli, dove attualmente si trova suo figlio. Ad attendere l'uomo, appena uscito dall'area Arrivi internazionali del terminal 3, accompagnato da alcuni funzionari della Polaria, c'erano numerosi giornalisti e cameraman. Ethan Elder, però, pur se più volte chiamato per nome da alcuni giornalisti presenti, ha preferito non fare nessun commento e ha lasciato subito lo scalo romano a bordo di una berlina che lo aspettava fuori dal terminal Partenze.



Carabiniere ucciso, Elder Lee fu arrestato nel 2016, provocò danni cerebrali a un amico dopo lite per una ragazza che lo affiancavano durante l'attesa per il ritiro bagagli, nell'area di riconsegna al nastro numero 4, ha domandato quale procedura dovesse seguire per potersi recare nel carcere di Regina Coeli, dove attualmente si trova suo figlio. Ad attendere l'uomo, appena uscito dall'area Arrivi internazionali del terminal 3, accompagnato da alcuni funzionari della Polaria, c'erano numerosi giornalisti e cameraman. Ethan Elder, però, pur se più volte chiamato per nome da alcuni giornalisti presenti, ha preferito non fare nessun commento e ha lasciato subito lo scalo romano a bordo di una berlina che lo aspettava fuori dal terminal Partenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Elder non ha precedenti penali lo abbiamo visto questa mattina, è provato. Suo papà è arrivato a Roma. Sugli accertamenti tecnici di questa mattina al momento non possiamo dire nulla». Lo ha chiarito l'avvocato Roberto Capra, legale di Finnegan Lee Elder, il 19enne americano arrestato con l'accusa di aver accoltellato a morte il vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, lasciando l'hotel dove i due ragazzi americani alloggiavano la sera del delitto e dove si sono conclusi gli accertamenti tecnici in quella che fu la loro stanza albergo. A quanto si è appreso i rilievi proseguiranno nei prossimi giorni.