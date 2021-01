Festa di Capodanno nel resort di lusso, sui tavoli il biglietto: «Non pubblicate foto». Ma le immagini finiscono sui social

Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell'anno è andata in scena ieri sera in un resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano. I video dei presenti sono però finiti sui social nonostante su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva «vista l'attuale situazione di non divulgare foto e video sui social». Contattato dall'Ansa l'albergo ha replicato: «Stiamo vedendo cosa sia accaduto».

Le immagini sono state pubblicate su Facebook anche da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: «E noi a casa lontani da figli, amici, compagni e genitori».

Questa è la situazione oggi nell’hotel @splendido_bay_spa_resort a Padenghe sul Garda. Notare nella seconda foto che... Pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Giovedì 31 dicembre 2020

