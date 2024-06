Rissa alla Camera, il deputato Donno colpito alla testa e portato via in carrozzina. Ferito anche un commesso

Una rissa tra parlamentari è scoppiata nell'aula della Camera durante la discussione dell'autonomia differenziata. Leonardo Donno, deputato del Movimento Cinque Stelle, stava cercando di dare una bandiera tricolore al ministro Calderoli quando è stato colpito ed è caduto a terra.

Subito dopo è stato portato via dall'aula in carrozzina.

Rissa alla Camera: cosa è successo

Secondo quanto riferito da Marco Grimaldi di Avs, a strattonare e colpire il pentastellato Donno sarebbe stato un deputato leghista, nel parapiglia delle proteste. «Gli ha dato due pugni in testa», denuncia il parlamentare.

Anche un commesso si è infortunato durante gli scontri in aula alla Camera. L’assistente parlamentare è stato portato via a braccia da alcuni colleghi.

La conferenza dei capigruppo della Camera è stata immediatamente convocata dopo la bagarre e la rissa scoppiata nell'aula della Camera.

Il caso del simbolo della Decima

Il deputato leghista Domenico Furgiuele aveva in precedenza fatto il segno della "x" con le mani, che molti hanno interpretato come il simbolo della Decima Mas, per dire no alla canzone "Bella ciao" che le opposizioni stavano intonado nell'aula della Camera per protesta alla riforma dell'Autonomia.

Furgiuele, parlando ai cronisti, ha spiegato: «Sicuramente il mio era un no a "Bella ciao" perché non è una canzone che rappresenta tutto il popolo italiano». E ha aggiunto: «In ogni caso posso fare quello che voglio, era un gesto come quello che fanno i giudici a X Factor. C'è stata una provocazione e ovviamente la risposta non poteva che essere provocatoria in un contesto in cui la voce di chi provocava era più alto».

Conte: «Donno è uscito in barella»

«Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia. È uscito in barella dalla Camera dei deputati. Giù le mani da noi, giù le mani dal nostro tricolore. Non passerete. Vergogna». Lo denuncia sui social il leader M5S, Giuseppe Conte, postando il video degli incidenti nell'Aula di Montecitorio durante l'esame del Ddl autonomia.

Schlein: «Fatti gravissimi, impossibile continuare in questo clima»

«Fatti gravissimi. Non è possibile riprendere i lavori in questo clima di crescente violenza verbale e addirittura fisica». Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai cronisti alla Camera. «Prima la destra ha intimato a Braga di stare zitta, poi un deputato della Lega è stato espulso per aver fatto per tre volte il simbolo della Decima Mas, infine l'aggressione fisica, violentissima con pugni ripetuti a un parlamentare del M5S», dice Schlein. «A 100 anni dall'omicidio Matteotti non si devono e non si possono vedere queste immagini, non pensino di fermare i nostri diritti di opposizione contro le riforme con cui stanno stravolgendo l'Italia», conclude.