Calendario scolastico 2024-2025, tutte le date regione per regione: quando si torna in classe a settembre

Manca poco al suono dell'ultima campanella di questo anno scolastico. E se alcuni studenti affronteranno a breve la tanto attesa maturità, altri torneranno sui banchi a settembre. In via generale gli istituti chiuderanno le porte entro il 10 giugno, anche se alcuni non rispetteranno il calendario scolastico regionale varato prima dell'inizio dell'anno scolastico. A rendere necessario questo cambiamento, le imminenti elezioni europee e amministrative: e così, i locali scolastici che saranno sede dei seggi elettorali, anticiperanno l’ultimo giorno di scuola, concedendo qualche giorno in più di vacanza agli studenti. E mentre gli alunni contano i giorni alla fine della scuola, sembra essere già tutto pronto per il ritorno in classe a settembre.

Nuovo anno scolastico 2024-2025: il calendario regione per regione

Anche a settembre si tornerà in classe in momenti diversi: la data d'inizio per moltissimi istituti è il 16 settembre in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana.

La campanella suonerà, invece, la mattina del 12 settembre in Campania, Lombardia, Molise, Sardegna e Siclia.

E dopo appena un giorno, l'11 settembre, toccherà invece agli istituti del Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle D'Aosta e Veneto.

Ma i primi a tornare in aula saranno proprio i trentini, il 9 settembre.

Sospensioni delle lezioni e festività nazionali

Oltre alle consuete domeniche, i giorni festivi nell'anno scolastico 2024-2025 saranno le seguenti date:

1° novembre 2024

8 dicembre

25 dicembre (Natale)

26 dicembre (Santo Stefano)

1° gennaio 2025 (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

20 aprile (Pasqua)

21 aprile (Lunedì dell‘Angelo)

25 aprile (Festa della Liberazione)

1° maggio (Festa del Lavoro)

2 giugno (Festa della Repubblica)

Festa del Patrono (se ricade in un giorno di lezione)

Mentre gli ulteriori giorni di sospensione delle lezioni saranno: