Carlo Calenda, segretario di Azione, che Europa esce fuori dal voto?

«All’Europarlamento mi aspetto la stessa maggioranza: liberali, popolari, socialisti, le destre resteranno fuori».

Pronostico onesto del voto?

«Fratelli d’Italia si assesterà intorno al risultato delle politiche, ma ha già iniziato il suo declino, come è successo a Lega e Cinque Stelle. Il Pd galleggia, resterà vicino al 20 per cento».

E voi?

«Superiamo tranquillamente il 5 per cento. È un obiettivo alla portata e superata quella soglia, come dimostra la vicenda di Meloni, la crescita può diventare esponenziale».

Prende più voti di Vannacci?

«Ma si rende conto che Salvini ha creato a tavolino l’operazione Vannacci? Le persone dovrebbero capire l’enorme bluff che hanno di fronte, pura propaganda, chiedono di votare a suon di insulti e odio. Noi chiediamo un voto per, non contro qualcuno. Personalmente ho scelto di guidare le nostre liste non chiedendo un voto a me ma ai candidati. Alle liste che abbiamo riempito solo con gente valida. Dal generale Camporini ad Alessio D’Amato sulla Sanità fino alla prorettrice dell’Università di Milano Maria Pia Abbracchio. Una All Star di persone competenti».

Candidarsi senza andare a Bruxelles. Non era una “presa in giro”?

«Sono sempre stato chiarissimo sul punto. Se si fossero candidati gli altri leader, avrei fatto lo stesso. Non si possono inviare candidati della società civile senza la copertura di una leadership».

Renzi sostiene sia gravissimo.

« Al di là dei toni: non so davvero come possa candidarsi uno come lui. Il Parlamento Ue ha regole stringentissime sul conflitto di interessi e Renzi continua a percepire fondi esteri. È un caso unico nella storia degli eurodeputati italiani».

Mario Draghi alla guida dell’Ue. Ci crede davvero?

«Sì. È l’italiano più stimato in Europa e l’europeo più stimato al mondo e ci sono ottime chance di vederlo alla guida della Commissione. La candidatura di von der Leyen è stata sabotata per i suoi flirt con la destra».

Tre priorità vostre in Ue?

«L’esercito e la difesa comune. Spendiamo trecento miliardi di euro l’anno e siamo secondi alla spesa dopo gli americani, ma ne buttiamo 30 in sovrapposizioni. Serve un comando europeo indipendente dalla Nato».

Poi?

«Una politica industriale comune, come è stato fatto per quella agricola. Se domani la Cina invade Taiwan, non produciamo più semiconduttori, non abbiamo più i principi attivi per curarci. Servono investimenti mirati sulle filiere dove non siamo più indipendenti».

Torniamo alla transizione.

«Deve essere pragmatica. Includere l’energia nucleare, o non raggiungeremo mai i target».

I diktat sulle auto elettriche?

«Insensati. Ci costringono a dipendere dalle auto cinesi. Gli americani si sono svegliati prima e hanno imposto i dazi su un’industria che in Cina è sussidiata».

L’Italia è pronta?

«Non con questa tabella di marcia. Accuserebbe il colpo il nostro comparto automotive già distrutto dalle sovvenzioni del governo Conte e la svendita ai francesi da parte di Elkann».

Macron vuole inviare soldati europei in Ucraina. E voi?

«Queste proposte fanno un grave danno alla causa ucraina. Siamo a favore dell’uso delle armi occidentali contro le basi russe al confine, senza provocare un’escalation».

Nel Pd c’è chi chiede di uscire dalla Nato. Sorpreso?

«No, affatto. Tarquinio, come Cecilia Strada o Eleonora Evi, una no-Tav, è un candidato di punta di Elly Schlein. La riprova che questo Pd sta spedendo in Europa i riformisti per tenersi le mani libere in casa e allearsi con i Cinque Stelle».

In questa campagna ha tenuto banco il derby Meloni-Schlein. Si arrende anche lei alla polarizzazione della politica?

«Non mi arrendo perché non serve all’Italia. Questo tifo da bar sport allontana gli elettori dalle urne e ha distrutto il Paese negli anni. Da un lato le carenze di scuola, sanità, servizi. Dall’altra tasse, migranti, statalismo. Tante promesse disattese, a sinistra e destra. Chi vota Azione sa che vogliamo chiudere questo ventennio di tifo».

Il Terzo Polo però non ha sfondato.

«Ci vuole tempo. Stiamo chiedendo agli italiani di cambiare le regole del gioco, il modo in cui sono governati. Abbiamo preso l’8 per cento alle politiche, poi il banco è saltato per la spregiudicatezza di Renzi. Siamo ancora in tanti a voler cambiare pagina. Liberali, socialisti, repubblicani, popolari».

Voterete la separazione delle carriere di giudici e pm?

«Certo che la voteremo. Ma le svelo un segreto: è un bluff, non si voterà mai. Il governo la rinvierà alla prossima legislatura. Auguri».

Il premierato?

«Non lo votiamo. È una riforma inutile, spaccherà l’Italia per un anno e mezzo a parlare del nulla».

C’è chi vi descrive come quarta gamba del governo..

«Pura follia. Sono stato nel Partito democratico e se fossi rimasto, invece di uscire alla nascita del Conte 2, avrei forse fatto il ministro di quel governo e chissà anche il sindaco di Roma. Ma io non butto a mare la coerenza. E di certo con questa destra noi non governiamo».