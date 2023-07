Caldo record, l'esperto: «Più afa porta temporali sempre più devastanti, e i prossimi anni sarà ancora peggio». Gli effetti della crisi climatica

Le temperature torride preoccupano gli italiani e i turisti che provano a godersi le vacanze della nostra penisola.

Una situazione non dissimile a quella vissuta più di un decennio fa, ma che nelle conseguenze fa i conti con una mutata condizione climatica. Che preoccupa.

Clochard morto di caldo a Roma, prima vittima di Caronte nella capitale: "Sorriso" trovato senza vita a Villa Gordiani

«Quello che stiamo vivendo è molto simile al 2008: quindici anni fa lo scenario era simile ma ora a preoccupare sono gli effetti provocati e accentuati dalla crisi climatica che stiamo vivendo», dice infatti Giorgio Rotunno (Meteo Lazio).

Caldo travolgente e grandine al nord

Prima il caldo torrido, poi la grandine.

Caldo africano, quando finirà? Il ciclone verso lo stop entro fine luglio (ma attenzione agli sbalzi di agosto): ecco le previsioni

Sembra un paradosso ma in realtà c'è una spiegazione: «Quello che colpisce - spiega Rotunno - è il quadro nell'Italia settentrionale: ci sono 8-9 gradi sopra la media (che è salita anche nel resto della penisola). Questo per via dell'altra pressione sud-tropicale: l'umidità del suolo è responsabile perché crea correnti più fredde e così si formano grandinate e nevicate con uno spessore anche di 10 cm».

Downburst e trombe d'aria: quando bisogna preoccuparsi

Con il termine Downburst si intende un fenomeno caratterizzato dalla forte raffiche di vento lineari. «È di natura convettiva: avviene comunemente quando un temporale si riversa sul suolo, così si creano raffiche di 100 km/h», spiega Rotunno.

L'esperto sottolinea come i Downburst siano differenti dalle trombe d'aria: «Nel primo caso si tratta di un fenomeno più esteso e abbiamo esempi di questi giorni verificatosi a Milano e nel Ravennate, mentre la tromba d'aria è geolocalizzata in un punto meno esteso e più preciso».

I danni del downburst, anche se più comuni, sarebbero meno potenzialmente più forti. «Questo fenomeno non è dovuto alla concentrazione della vorticosità, ma bensì alla galleggiabilità negativa della corrente discendente dal temporale. Sono raffiche di vento lineari che si spostano orizzontalmente su aree più estese. Rispetto al tornado che colpisce invece un'area assai localizzata, con danni più circoscritti», sottolinea Rotunno.

L'ultima estate più fresca

Negli scorsi giorni la Nasa ha dichiarato che questa «è l'estate più fresca che vivremo». Ma come è possibile? Certo l'agenzia governativa spaziale Usa è «ottimista a metà»: il 2023 sarà sì l'anno più fresco di quelli a venire ma perché le condizioni climatiche peggioreranno sempre di più. Nel dettaglio, Rotunno: «Il quadro non potrà che andare sempre più a picco. Colpa della dinamicità climatica».

L'esperto spiega in maniera semplice quello che ci aspetta: «Esiste un rapporto tra le temperature elevate e l'umidità: più ci saranno temperature torride, più la reazione sarà forte con perturbazioni più fort idel solito».

Le previsioni per i prossimi giorni

Come preparsi ai prossimi giorni: è questo il dilemma.

Il previsore Rotunno spiega che agli inizi della prossima settimana il caldo la farà ancora da padrone anche se si vedono i primi segnali di ripresa: «Al Nord il clima sarà più mite nella giornata di lunedì e il giorno dopo «respireranno» anche il Centro, il Sud e le Isole». Il previsore sottolinea che è presto per dove si verificheranno i diversi fenomeni temporaleschi. «C'è una nota positiva - evidenza Rotunno - si tornerà a respirare».

Lo scenario nella capitale





«Quelle che vedete in foto - spiega Rotunno - sono tutte le temperature massime registrate nella giornata di martedì 18 luglio 2023, quando abbiamo registrato il massimo apporto del caldo sulle aree della Capitale. I termometri, specie sulle zone urbanistiche orientali superarono diffusamente i 40°C, con il picco raggiungo dalla stazione meteorologica situata a Roma Prenestina con 41.8°C».





«Nell'immagine soprastante, Queste invece sono le mappe che raccolgono le temperature massime di tutte le stazioni nella provincia di Roma e tutto il Lazio per la stessa giornata», conclude Rotunno.