Caldo e afa, oggi il giorno peggiore di Caronte: due morti nel Bresciano. A Roma temperature a 43 gradi

Ancora nella morsa del caldo. Sono i giorni dell'anticiclone africano Caronte che sta raggiungendo il picco. Oggi bollino rosso in 23 città. Dalle ore 14 è attivo il numero d'emergenza 1500 per chiedere informazioni e sapere quali sono i presidi sanitari più vicini per ricevere assistenza. Il caldo è motivo per chiedere la cig: l’Inps ha fatto sapere che il caldo eccezionale può dare diritto alla cassa integrazione.

Le notizie in diretta sul caldo