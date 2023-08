Caldo africano, nuova ondata: dove e quando colpirà di più: punte di 40 gradi in Sardegna, Roma 38 gradi e afa

Lo scorcio di quasi autunno vissuto nelle ultime settimane è destinato a terminare. Stop all'aria fresca, alle temperature frizzanti all'alba e accetabili nel pomeriggio e al maglioncino la sera. Dovrete, almeno per un po', abituarvi nuovamente all'afa e ai ventilatori perché questa situazione metereologica non andrà oltre venerdì. Anzi sono attesi aumenti consistenti per almeno 10 giorni, vediamo quindi le proiezioni per la settimana di ferragosto e non solo.

Il ritorno del grande caldo

Al momento, l'anticiclone subtropicale 'Cammellò' stazione sulla Spagna dove le massime si aggirano sui 40 gradi.

Già da venerdi, però, dovrebbe arrivare anche nel nostro paese riportando caldo e afa.

L'anticiclone africano dominerà la scena sul comparto sud occidentale europeo mentre a est ci saranno ancora delle infiltrazioni di correnti più fresche di matrice settentrionale. La loro influenza sarà marginale per l'Italia eccetto che per una cosa. La loro azione tra la Grecia, la Turchia e il Mar Nero ostacolerà in parte l'avanzata anticiclonica africana che manterrà i suoi massimi a sudovest della Penisola. Ciò nonostante le temperature aumenteranno e il caldo sarà intenso soprattutto per la persistenza per più giorni di una massa d'aria stabile sub tropicale. Quindi una cosa non ce la toglierà nessuno, il gran caldo e l'afa.

La notte di San Lorenzo e il week-end

Domani, giovedì 10 agosto, la giornata sarà buona e lo sarà anche la notte delle Stelle: con il cielo sereno e con la quasi luna nuova, ci saranno condizioni ottimali per osservare le lacrime di San Lorenzo, le Perseidi. Da venerdì 11, invece, finirà la cosiddetta Estate Mediterranea, la tipica estate dell'altro secolo caratterizzata da minime sui 15-18 gradi e massime sui 30-33°C. Ad iniziare dalla Sardegna il tempo nella penisola tornerà ad essere nordafricano. Dapprima con un aumento significativo delle temperature minime poi con massime verso i 40 gradi dalla prossima settimana. La proiezione indica la possibilità di temperature oltre la media di 7-8 gradi.

Ferragosto

Ferragosto seguirà le tendenze del week-end. Ci saranno dei transiti instabili legati a una depressione atlantica che influenzeranno marginalmente il tempo delle zone alpine stimolando qualche temporale di calore pomeridiano o serale. Dato che i contrasti termici saranno molto accesi è da mettere in conto che i fenomeni potranno essere anche forti e associati a delle grandinate. Dunque chi avrà scelto di passare le ferie in montagna dovrà stare attento a questi sviluppi temporaleschi. Nessun rischio invece per chi avrà scelto il mare che godrà di tempo soleggiato.

Dopo Ferragosto

Subito dopo il Ferragosto i modelli non propongono grandi cambiamenti di scenario, l'anticiclone africano resterà ancora sull'Europa sud occidentale e influenzerà ancora il tempo del nostro settore portando sole e caldo intenso su tutta l'Italia. Sarà ancora possibile qualche temporale di calore pomeridiano o serale sulle zone Alpine. Tutti gli esperti sono concordi nell'affermare che non si raggiungeranno i picchi estremi di luglio con i 45/47°C ma l'afa che accompagnerà questa lunga ondata di caldo avrà modo di far salire le temperature percepite anche ben oltre la soglia dei 40°C. Quindi sicuramente nessun nuovo record ma il disagio fisico sarà elevato.