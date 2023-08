Nuova ondata di caldo africano in arrivo sull'Italia. Temperature record raggiungeranno la Penisola. Fenomeni estremi, con cui la Spagna sta già facendo i conti. Perché l'Aemet, l'Agenzia Statale di Meteorologia, ha avvisato che il caldo è già molto intenso. «La massa d'aria, che porterà i gradi a salire, arriva dal Nord Africa», spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo. Ma quali saranno le zone più colpite? E quando arriverà questa nuova ondata?

Quando arriverà la nuova ondata di caldo?

Per quanto riguarda il caldo, avremo ancora temperature a tratti sotto le medie fino a lunedì, con clima "frizzante" al mattino e massime non oltre i 28-30 gradi. Poi, da martedì (ma soprattutto mercoledì e giovedì) arriverà progressivamente il caldo africano. La nuova ondata partirà dal Nord Africa, dal Mediterraneo occidentale e si espanderà anche sull'Italia, ma non dovrebbe essere comunque estrema come quella dello scorso luglio.

Se trata de temperaturas máximas que estarán entre 5 y 10 ºC por encima de lo normal en la mayor parte de la Península, e incluso entre 10 y 15 ºC en el tercio norte y zonas aisladas del sur. Temperaturas más normales a orillas del Mediterráneo. pic.twitter.com/9nkTz0uSy2 — AEMET (@AEMET_Esp) August 4, 2023

Quali saranno le zone più colpite?

Sono previste punte di oltre 36-38 gradi sulle zone interne. Entro il prossimo weekend, quindi, nuovamente molto caldo. Questa ondata di caldo potrebbe tornare a smorzarsi, a partire dal Nord, subito dopo Ferragosto. Ma data la distanza temporale ci vorranno ulteriori dettagli e aggiornamenti.

C'è il rischio di eventi estremi?

Avremo fin verso il Ferragosto condizioni di tempo largamente stabile e soleggiato al più a tratti, con della nuvolosità irregolari di passaggio soprattutto nella seconda parte della settimana. Qualche occasionale rovescio o temporale potrà interessare giusto il Nord, in particolare il settore alpino, ma si tratterà di fenomeni comunque molto localizzati e decisamente meno diffusi rispetto ai giorni scorsi.