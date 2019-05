© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'auto in piscina a. Un uomo, in compagnia di un'altra persona, l'altra notte ha perso il controllo di un'auto, con ogni probabilità una Cadillac, ha sfondato il recinto dell'hotel Areion - davanti al locale La Capannina - ed è finito nella piscina nella piscina dell'hotel con tutta la macchina.Sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la polizia municipale. Illese le due persone che si trovavano a bordo, poi rintracciate dalla polizia nelle proprie abitazioni, visto che dopo l'incidente si erano allontanate. L'auto è stata recuperata dalla piscina dell'albergo che apre proprio oggi per la stagione estiva.