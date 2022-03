Cabina di regia, dal primo aprile via l'obbligo Super green pass al lavoro e stadi al 100%: tutte le novità

È terminata la riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi sulla road map per allentare le misure anti-Covid da aprile, argomento del Consiglio dei ministri odierno. L'incontro è durato circa un'ora.

Green pass rafforzato, dall'1 aprile non è più obbligatorio per andare a lavoro

Fonti rivelano che si potrà andare al lavoro con il green pass base in quanto dal 1° aprile dovrebbe cadere l'obbligo di super green pass per gli over 50 lavoratori. Tuttavia fino al 30 aprile resteranno le sanzioni per gli over 50 che non hanno il super green pass. Il green pass rafforzato resta obbligatorio fino al 30 aprile per servizi di ristorazione al chiuso centri benessere sale gioco discoteche congressi eventi sportivi al chiuso.

Mascherine al chiuso fino al 30 aprile

Sulle mascherine si proseguirà con l'attuale regime, con obbligo di mascherine al chiuso fino al 30 aprile. La capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile (fino ad oggi era al 75%).

Obbligo di vaccino solo per personale sanitario

L'obbligo di vaccino resta solo per il personale sanitario e delle Rsa fino a fine anno, decade dunque per il comparto scuola e per quello della sicurezza, dove era stato finora previsto.

Abolito il Cts e i colori delle regioni

Tra le novità c'è anche la volontà di snellire l'apparato emergenziale: verrà eliminato il Cts (comitato tecnico scientifico) e le strutture di emergenza - tra cui il commissario d'emergenza - sostituite da una snella unità al ministero della Salute che si occuperà del regime transitorio per completare la campagna vaccinale. Decade anche il sistema di zone "a colori".