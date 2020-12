Burioni: «Se non ci vacciniamo tutti, di moda in Italia resteranno solo morti e disastro economico»

Roberto Burioni, in questi giorni su Twitter è molto attivo. Soprattutto per quando riguarda i vaccini anti-Covid. «Ricordo che se non ci vacciniamo tutti quello che rimane di moda nel nostro Illuminato Paese è il COVID-19 con morti e relativo disastro economico, sociale e culturale. Perché il coronavirus della Costituzione scritta bene se ne frega altamente», scrive il virologo rispondendo a un utente.

APPROFONDIMENTI FOCUS Vaccino Covid, Rasi: «Immunità per 9-12 mesi, alcuni... ROMA Covid, inchiesta dell'Ordine dei medici di Roma: nel mirino... ECONOMIA Covid, «ecco 50 medici e scienziati diventati miliardari grazie... ITALIA Vaccino Covid, il direttore dell'Aifa: «A settembre... L'INTERVISTA Vaccino Covid, il ministro Guerini: «Campagna di trasparenza... COVID Vaccino, l'Italia chiede più dosi: trattativa per ottenere... L'INTERVISTA Vaccino, l'infettivologo Andreoni: «Obbligo per chi lavora... IL VIAGGIO Vaccino Covid, il furgone con le prime dosi dirette in Italia

Ricordo che se non ci vacciniamo tutti quello che rimane di moda nel nostro Illuminato Paese è il COVID-19 con morti e relativo disastro economico, sociale e culturale. Perché il coronavirus della Costituzione scritta bene se ne frega altamente. https://t.co/6OEGX7gKFt — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 28, 2020

Proprio ieri, sul social, sui numeri delle dosi scriveva: «I conti non tornano. Le nostre autorità dicono che ogni stato europeo ha ricevuto 10.000 dosi per l’odierna vaccinazione simbolica. I media tedeschi riportano che la Germania ne ha ricevute oltre 150mila. Chi ha ragione?».

Covid, inchiesta dell'Ordine dei medici di Roma: nel mirino «13 dottori no-vax e negazionisti»

Zaia: «Passaporto sanitario per prendere aerei e andare in albergo: in Veneto provvederemo subito»

Vaccino Covid, Rasi: «Immunità per 9-12 mesi, alcuni lavori incompatibili per chi non si vaccina»

Covid, «ecco 50 medici e scienziati miliardari grazie al virus»: boom con il vaccino, c'è un italiano. Classifica di Forbes

Vaccino Covid Italia, il piano: da gennaio a dicembre 2021 ecco tutti i vaccinati (categoria per categoria)

Ultimo aggiornamento: 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA