Briatore positivo al Covid, ricoverato al San Raffaele di Milano: «Condizioni serie»

Flavio Briatore ricoverato per Covid al San Raffaele di Milano. Il gestore del Billionaire, chiuso in Sardegna appunto per contagi da coronavirus, sarebbe da lunedì in ospedale, anche se in terapia non intensiva. Briatore è arrivato ieri all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato nel reparto solventi con sintomi da polmonite. È stata effettuata una tac ed è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Coronavirus.



Briatore positivo al Covid, la polemica sulla chiusura del Billionaire

Briatore, che nei giorni scorsi ha anche partecipato a una partita di calcio insieme a Sinisa Mihajlovic, poi risultato positivo al virus, era stato protagonista di una polemica con il sindaco di Arzachena proprio sulla chiusura del suo locale.

«Lo facciamo per tutelare gli anziani come te», aveva replicato il sindaco. Al Billionaire sono attualmente 52 i membri dello staff risultati positivi. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva, spiegano fonti vicine all'imprenditore.

Focolaio Billionaire: altri 52 positivi al Covid. E chiude anche il Sottovento di Porto Cervo: ricoverato il gestore

Mihajlovic positivo al Covid dopo la leucemia: la serata con la moglie al Billionnaire

Covid, al Billionaire crescono i contagi: i positivi sono 11. Briatore: io fermo, gli altri no



Billionaire, Briatore furioso: in altri posti si balla sui tavoli

Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA