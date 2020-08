Briatore, oggi le dimissioni e il trasferimento dalla Santanché: «Non deve allontanarsi dal San Raffaele»

Briatore uscirà questa mattina dal San Raffaele di Milano e andrà a casa di Daniela Santanchè per trascorrere il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele. L'imprenditore non sarà sotto lo stesso tetto della Santanché ma avrà a disposizione un'ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di Fratelli d'Italia.

Briatore verso le dimissioni dall'ospedale: quarantena a casa della Santanchè

Briatore dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale di Montecarlo. Alcune fonti specificano all'Adnkronos che gli stessi sanitari gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal San Raffaele che lo ha in cura.



