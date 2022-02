Brescia, camionista ucraino accoltella connazionale in autostrada: uno è originario del Donbass

Le tensioni tra due Paesi, la guerra che si sta combattendo nelle strade e la rabbia che si ripercuote anche lontano dai luoghi di battaglia. Per la precisione lungo l'autostrada A4 tra Rovato e Palazzolo che ha visto protagonisti due ucraini che hanno però posizioni ideologiche e politiche diverse: uno filogovernativo e l'altro separatista, originario del Donbass.

Il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia di Stato, ma gli agenti stanno attendendo un interprete in quanto l'aggressore parla un inglese stentato.