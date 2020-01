Schiaffi e insulti ai bambini dell'asilo a Formello: arrestate due maestre

Schiaffi, urla e insulti che i bambini, una volta a casa, ripetevano alle mamme e ai papà. L'ennesima storia di maltrattamenti subiti da piccoli alunni di una scuola dell'infanzia arriva da Formello, a nord di Roma, dove ieri sera i carabinieri della Compagnia Cassia hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa - su richiesta della Procura della Repubblica di Tivoli - dal Gip Aldo Morgni a carico di due educatrici.

Fiumicino, maestra torna ad insegnare dopo le accuse di maltrattamenti: proteste delle mamme

Le indagini sono partite proprio dalle segnalazioni di alcuni genitori preoccupati per il comportamento dei loro figli che a casa replicavano insulti e atteggiamenti visti in aula ma che a scuola avevano paura di andare. Le intercettazioni audio-video hanno documentato in pochi giorni i metodi violenti e le punizioni esemplari verso i bambini. Le maestre sono ora ai domiciliari.



Ultimo aggiornamento: 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA