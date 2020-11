Voucher banda larga, parte lunedì 9 il buono da 500 euro per la connessione a internet veloce per le famiglie meno abbienti. Il sussidio - atteso da anni - consentirà di acquistare un abbonamento e un pc o un tablet ai nuclei con un Isee sotto i 20 mila euro (per una famiglia di 4 persone con due figli minorenni e una casa di proprietà il limite equivale a un reddito lordo complessivo indicativamente sotto la soglia dei 55 mila euro l'anno). Il contributo - in tutto sono stati stanziati 204 milioni di euro - verrà riconosciuto come sconto sul canone di connessione alla rete per un periodo di almeno dodici mesi e potrà servire anche per comprare tablet e pc. Il credito non verrà erogato direttamente alle famiglie e per avere il bonus sarà necessario passare attraverso l'offerta di un operatore telefonico. Il servizio di connessione scelto dovrà avere una velocità di almeno 30 mbit/s.

IL BONUS

Per ottenere il bonus bisognerà rivolgersi a uno degli operatori registrati e presentare una richiesta corredata dalla copia di un documento di identità e da una dichiarazione sostitutiva attestante l'Isee inferiore a 20 mila euro. Sono previsti anche dei controlli a campione per verificare la «sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali». Per ora il voucher è limitato alle famiglie con Isee inferiore a 20 mila euro ma è prevista una seconda fase in cui verrà erogato un credito anche ai nuclei con un indicatore superiore a questa soglia e alle imprese.

ROMA ESCLUSA

Il piano voucher durerà fino ad esaurimento dei fondi - sono stati stanziati 204 milioni - e sarà attivo in tutta Italia anche se in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana si potrà chiedere solo in alcuni comuni (qui l'elenco completo). Anche altre grandi città come Bologna, Genova, Firenze e Pisa sono tagliate fuori, mentre il buono sarà disponibile a Milano e Torino. La regione Lazio, visto che i fondi erano limitati, ha preferito dare la precedenza ai comuni di montagna dove la connessione a internet è meno diffusa. «Una stima indica che le famiglie beneficiarie potrebbero essere poco meno di 20.000. In tale contesto di scarsità di risorse disponibili, è maturata l'esigenza di indirizzarle ad una platea più ristretta di beneficiari», ha spiegato l'ente, che ha scelto quindi «di rendere la misura applicabile solo ad utenze localizzate in alcuni comuni e nello specifico, per il Lazio, sono stati indicati i comuni totalmente montani, secondo la classificazione Istat. Tale scelta - ha proseguito la Regione - da un lato, indirizza le risorse a territori nei quali, per via di un minore livello di infrastrutturazione, è oggettivamente più difficile attivare un servizio di connessione a banda larga, dall'altro, proprio concentrando una potenziale nuova domanda in quei territori, ha un effetto che incentiva il mercato degli operatori a migliorare la copertura, generando un vantaggio indiretto anche per le famiglie e le imprese che non possono beneficiare direttamente del voucher».

LE PROTESTE

Non tutti hanno accolto con entusiasmo il piano voucher. Aires, l'Associazione italiana retailer elettrodomestici, che rappresenta le grandi catene di elettronica, protesta e accusa il governo di «aver regalato l'esclusiva» alle compagnie telefoniche. La norma prevede infatti che solo gli operatori potranno gestire i voucher, anche per quanto riguarda la fornitura di pc e tablet, mentre restano tagliati fuori i rivenditori di apparecchi. «Più che di aiuti di Stato - attacca Aires - si può quindi parlare di regali di Stato a favore di una specifica categoria di imprese». Per questo l'associazione si è rivolta al Tar e l'udienza sul ricorso per bloccare il piano come è stato concepito finora è stata fissata al 20 novembre prossimo.

LE OFFERTE DELLE COMPAGNIE TELEFONICHE

Windtre Da lunedì 9 novembre si potrà sottoscrivere l’offerta ‘Super Fibra’ usufruendo del bonus. In particolare, sarà possibile scegliere tra due modelli: Samsung Galaxy Tab S6 lite o Lenovo Tab M10 Fhd Plus (2nd Gen) con powerbank da 10.000 mAh. Nel primo caso, il bonus viene ripartito in un contributo di 300 euro per l’acquisto del tablet, che costerà quindi 159,90 euro anziché 459,90, e un contributo di 200 euro per l’attivazione del servizio di connettività, suddiviso in 12 mesi. Il cliente pagherà, quindi, 12,31 euro al mese per il primo anno, invece di 28,98, con modem e attivazione inclusi. Nel secondo caso, sarà possibile avere un contributo di 240 euro sul prezzo del device, che risulterà quindi incluso nell’offerta, e di 260 euro sul servizio, ripartito 12 mesi. Il cliente pagherà, quindi, 7,31 euro al mese per il primo anno, invece di 28,98, con modem e attivazione inclusi.

Vodafone L’offerta sarà disponibile nella seconda metà novembre. I clienti potranno usufruire di un contributo di 240 euro per l'attivazione della connessione in Fibra che sarà erogato attraverso uno sconto di 10 euro al mese per 24 mesi direttamente in fattura. Il cliente quindi potrà attivare la fibra Vodafone al prezzo di 19,90 euro/mese (anziché 29,90 euro/mese), e un contributo di 260 euro per l'acquisto contestuale di un tablet.

Tim. A partire da lunedì 9 novembre i clienti Tim con i requisiti per avere il voucher potranno sottoscrivere l'offerta Tim Super Voucher che include connessione fino a 1 Giga, modem Hub+ con Wi-Fi6, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili a cui abbinare la scelta di un tablet o pc. Il voucher può essree usato in due modalità: un contributo di 200 euro per l’attivazione della connessione Internet che sarà erogato direttamente nella fattura Tim con un bonus di 10 euro per 20 mesi. Il cliente quindi potrà attivare la Fibra di Tim al prezzo di 19,90 euro/mese (anziché 29,90 euro/mese); oppure un contributo di 300 euro per l’acquisto contestuale di un tablet o di un pc. Tim in questa prima fase, offre due prodotti in esclusiva: il tablet Samsung S6 lite WiFi (a 29,90 euro anziché 329,90 euro) e il pc Onda Oliver Plus 15.6" (a 99,90 euro anziché 399,90 euro). Tim Super Voucher è rivolta ai nuovi clienti e a coloro che non hanno ancora attiva una connessione ad Internet con velocità maggiore di 30Mbps e può essere attivata da tutti i canali commerciali tim.it, 187 e negozi Tim.

Qui l'elenco di tutti gli operatori accreditati a cui ci si può rivolgerer per ottenere il voucher.

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA