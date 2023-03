Bonus figli disabili 2023, domanda in scadenza il 31 marzo. Assegno fino a 500 euro: requisiti e come richiederlo

Bonus figli disabili 2023, a breve la scadenza della domanda per richiedere l'aiuto destinato ai genitori disoccupati o monoreddito che hanno a carico figli che presentano disabilità. Le specifiche sul contributo erano già state delineate dall’Inps nella Circolare 39 del 2022. L'assegno che verrà corrisposto sarà da 150 fino a 500 euro, in base al numero di figli. Come riportato dal sito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine ultimo per l'invio delle domande è il 31 marzo 2023.

Requisiti

L’erogazione spetta ai genitori residenti in Italia (per gli extracomunitari vale il permesso di soggiorno) e facenti parte di “nuclei familiari monoparentali”, cioè nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di quel solo genitore, il quale deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: disoccupato, cioè “privo d’impiego oppure con un reddito da lavoro dipendente che non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo”; oppure “monoreddito”, nel senso che il genitore deve ricavare “tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia essa prestata a favore di uno solo o di una pluralità di datori di lavoro, oppure che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale” (quindi, ad esempio, se il genitore avesse un reddito complessivo derivante solo in parte dalla sua attività lavorativa, e per la parte restante da altre fonti non lavorative come la locazione di una casa messa in affitto, non sarebbe considerato “monoreddito”).

Importi

“In caso di accoglimento della domanda – scrive l’Inps nella circolare – il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità. Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a: 300 euro mensili, nel caso di due figli; 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due”.

Come inviare la domanda

Il bonus figli disabili è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (l’anno scorso avevamo spiegato qui come fare per inoltrare la domanda per il bonus figli disabili) ed è stato finanziato per tre anni tramite un fondo da 5 milioni di euro. L’assegno ha una validità di 12 mesi, per cui per beneficiare del sussidio gli aventi diritto devono inviare la richiesta entro il 31 marzo di ogni anno. La procedura per ottenere il contributo è disponibile sul sito dell’Inps dall’1 febbraio 2023.

I pagamenti

Chi richede il bonus deve indicare il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. È poi necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento: bonifico domiciliato presso ufficio postale; accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA). Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.