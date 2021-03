Verrà allargata la platea dei beneficiari del bonus baby sitter: lo ha annunciato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti che - in onda a TgCom 24 - ha dichiarato: «Abbiamo introdotto il voucher baby sitter per ora solo per alcune categorie, stanziando 290 milioni. Sto lavorando, per i prossimi provvedimenti, per allargare questa misura ai genitori che sono in smart working ma hanno i bambini piccoli e che quindi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati