Bombe atomiche, dove sono in Italia? Oltre 70 testate nucleari in due basi, utilizzabili dai jet dell'aeronautica (ma degli Usa)

L'Italia non ha armi nucleari di sua proprietà, ma sul suolo italiano sono conservati almeno 70 ordigni atomici made in Usa a disposizione della Nato. «Putin non si fermerà all'Ucraina», ha detto Zelensky oggi a Montecitorio. In un'ipotetica guerra mondiale con la Russia, il nostro Paese sarebbe in prima linea, dalla parte dell'Ucraina e delle forze occidentali. Schiererebbe la flotta della Marina, con la portaerei Cavour, fiore all'occhiello. Così come i suoi Eurofighter e i modernissimi F-35. E, ovviamente, in ultima battuta, l'Alleanza potrebbe far ricorso alle testate atomiche "italiane".

Dove si trovano?

Hans Kristensen, uno specialista del Natural Resources Defense Council (NRDC), ha redatto un rapporto sulle armi atomiche in Europa, che svela che nelle basi americane ci sono ben 481 bombe nucleari (ma potrebbero essere di più), dislocate in Germania, Gran Bretagna, Italia, Belgio, Olanda e Turchia. Le basi italiane che le custodiscono sono Aviano, vicino Pordenone, e Ghedi, città a pochi chilometri da Brescia.

Secondo alcuni osservatori, in questo secondo sito in particolare, dovrebbero operare i jet F35, ma soprattutto dovrebbero essere gestite anche le bombe B61-3 e B61-4 che tra il 2022 e il 2024 dovrebbero essere sostituite con le più sofisticate B-61-12. Si tratta di bombe a idrogeno, che possono essere istallate anche sui cacciabombardieri dell'aeronautica italiana. A supportare la forza nucleare della Nato in Europa ci sono anche Francia e Gran Bretagna, che dispongono di un arsenale proprio.

Quali basi Nato ci sono in Italia