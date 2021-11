Bomba d'acqua su Roma: centinaia di interventi dei vigili del fuoco

Alberi caduti, strade diventate torrenti e case allagate. Sono i danni della forte bomba d'acqua che si è abbattuta sulla Capitale nella serata di mercoledì e che, nuovamente, ha messo in ginocchio la città. Gravi i disagi per auto e abitazioni, che hanno reso necessario il super lavoro dei vigili del fuoco, impegnati in varie zone dalle ore 21,30 alle 3 di notte. I quartieri più colpiti sono stati Montesacro, Bufalotta, Fidene, Pisana, Bravetta, Portuense, Acilia, Infernetto e Mostacciano.

Centinaia le chiamate ai soccorsi, anche da parte di automobilisti rimasti con le auto in panne nelle strade allagate o nel fango. Gli agenti della Polizia Municipale sono stati costretti a limitare la viabilità in molte vie interessate anche dalla caduta di rami, oltre che dall'acqua alta causata dall'accumulo di foglie che hanno otturato i tombini. Gli interventi del piano straordinario per disostruire le caditoie, presentato dal neo sindaco Roberto Gualtieri, non sono stati ancora avviati e, pur se il meteo sta concedendo un breve tregua, nelle prossime ore la situazione potrebbe ripetersi, perché sono previsti nuovi temporali sulla città.