Incendio ferma i treni da Bologna e Rimini e viceversa bloccando migliaia di viaggiatori nella stazione del capoluogo e nelle stazione della Romagna e delle costa adriatica. Il rogo, divampato nel pomeriggio fra Ozzano Emilia e Castel San Pietro, nel Bolognese, nei pressi della ferrovia, ha provocato prima forti rallentamenti e poi lo stop alla circolazione ferroviaria fra Bologna e Rimini. I treni sono particolarmente affollati data la vigilia di Ferragosto e non mancano proteste sui social: come si sempre ci sono lamentele sulla carenza di informazioni.

Soprattutto la circolazione in direzione Bologna è stata interrotta, anche a causa del danneggiamento della linea elettrica che ha interrotto l'alimentazione, tra le 17.20 e le 18.20, quando la circolazione faticosamente è ripresa su uno dei due binari.

Una ventina di treni, fra Frecce, Intercity e regionali, stanno accumulando forti ritardi. È ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare la situazione. Disagi si sono verificati, in particolare, per un treno Ancona-Piacenza, che si è trovato nella zona disalimentata dall'energia al momento del guasto. È stato inviato un locomotore diesel che ha riportato il treno a Bologna. Nella stazione centrale di Bologna è attiva l'assistenza clienti per i viaggiatori coinvolti a vario titolo, per riproteggerli su altri treni e distribuire bottiglie d'acqua, viste anche le temperature elevate.

La nota delle Ferrovie delle 21.30: treni in ritardo e treni cancellati

Bologna e Rimini, treni fermi per un incendio: migliaia di passeggeri bloccati. L'elenco di ritardi e cancellazioni https://t.co/9CzmCRocaF — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) August 14, 2021

Ma #trenitalia pensa di fare qualcosa? Non so…un tweet, una mail, un controllore che dica qualcosa. Tre ore di ritardo a bologna (in aumento) e nessuno per dare informazioni. Centinaia di persone ammassate. Dai non va bene. Dite qualcosa. #incendi #italia #treni #fail #bologna — Francesco Cingolani (@immaginoteca) August 14, 2021

Prendo il treno un giorno e bloccano tutti i treni da Bologna in poi per un guasto elettrico 😢 pic.twitter.com/3YVwRRvLZH — Aliii (@collina_alice) August 14, 2021

Il traffico è ancora fortemente rallentato, in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco.

La circolazione dei treni in direzione Bologna è impedita e viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari.

Maggior tempo di percorrenza fino a 105 minuti per i treni in viaggio.

In atto la riprogrammazione del servizio commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50)

• FR 8826 Ancona (16:00) - Bolzano (20:40)

• FR 9811 Milano Centrale (17:35) - Pescara (21:48)

• FA 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36)

• FA 8825 Milano Centrale (19:05) - Ancona (22:39)

• FA 8829 Milano Centrale (20:06) - Ancona (23:33)

• FB 35330/35331/35332 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:29)

• IC 612 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:40)

• IC 614 Lecce (11:54) - Bologna Centrale (21:00)

• IC 35462/35463 Roma Termini (12:40) - Trieste Centrale (23:47)

• IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05)

• RV 3922 Ancona (14:45) - Piacenza (19:12)

• RV 3931 Piacenza (15:49) - Ancona (20:20)

• RV 2494 Pescara (15:57) - Milano Centrale (23:25)

• RV 3950 Pesaro (16:14) - Milano Porta Garibaldi (21:20)

• RV 3926 Ancona (16:45) - Piacenza (21:10)

• RV 2496 Pesaro (17:37) - Milano Centrale (22:45)

• RV 3937 Piacenza (17:49) - Rimini (21:12)

• RV 2477 Milano Centrale (18:15) - Rimini (23:18)

• RV 3928 Pesaro (18:23) - Piacenza (22:10)

• RV 3930 Ancona (18:45) - Piacenza (23:10)

• RV 3939 Piacenza (18:49) - Ancona (23:18)

• R 17556 Rimini (15:43) - Bologna Centrale (17:54)

• R 17558 Rimini (16:43) - Bologna Centrale (18:54)

• R 2090/2091 Genova Brignole (17:06) - Rimini (23:22)

• R 17450 Rimini (17:41) - Bologna Centrale (19:09)

• R 17560 Rimini (17:43) - Bologna Centrale (19:54)

• R 17562 Rimini (18:43) - Bologna Centrale (20:54)

• R 17565 Bologna Centrale (19:06) - Rimini (21:17)

• R 17564 Rimini (19:43) - Bologna Centrale (21:54)

• R 4005 Bologna Centrale (19:50) - Ravenna (20:53)

• R 18130 Pesaro (20:01) - Bologna Centrale (22:02)

• R 17567 Bologna Centrale (20:06) - Rimini (22:17)

Treni parzialmente cancellati:

• R 17468 Rimini (17:20) - Imola (18:24): limitato a Faenza (18:09)

• R 17471 Imola (18:45) - Rimini (19:55): origine da Faenza (18:57)

Treni cancellati:

• R 17510 Imola (17:08) - Bologna Centrale (17:40)

• R 4003 Bologna Centrale (17:50) - Ravenna (18:51)

• R 17563 Bologna Centrale (18:06) - Rimini (20:17)

• R 17514 Imola (18:08) - Bologna Centrale (18:42)

• R 17523 Bologna Centrale (18:18) - Imola (18:50)

• R 17439 Bologna Centrale (18:50) - Rimini (20:18)

• R 17518 Imola (19:08) - Bologna Centrale (19:42)

• R 17529 Bologna Centrale (19:18) - Imola (19:50)

• R 17520 Imola (20:08) - Bologna Centrale (20:42)

• R 17531 Bologna Centrale (20:18) - Imola (20:50)

• R 17524 Imola (21:08) - Bologna Centrale (21:42)

• R 4002 Ravenna (21:10) - Bologna Centrale (22:09)

• R 17535 Bologna Centrale (21:18) - Imola (21:50)