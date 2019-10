Bologna: ragazzini sfidano sui binari il treno ad alta velocità. Il macchinista ferma il convoglio e ne blocca uno

Sfidavano i treni ad Alta velocità posizionati sui binari . Protagonisti quattro ragazzini notati in lontananza dal macchinista del Frecciargento 8523 lungo la linea Bologna Milano , al bivio S. Viola della prima periferia di Bologna . Bloccando il convoglio, l'uomo è riuscito ad arrestare la corsa del treno e fermare uno dei ragazzi, un minorenne, che in compagnia di altri tre suoi amici si era posizionato al centro del binario di corsa.Il ragazzo è stato ammonito sulla pericolosità del suo comportamento e riaffidato ai genitori, mentre gli altri tre amici sono già stati identificati e a breve verranno rintracciati.L'episodio segue di pochissimi giorni quello analogo accaduto ala settimana scorsa, in cui un gruppo di minori aveva tenuto lo stesso comportamento, notato da un agente polfer, che era intervenuto identificandone alcuni, che sono poi stati sanzionati.