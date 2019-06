LEGGI ANCHE

Un 29enne ghanese, cameriere in un bar pizzeria davanti alla stazione di, ha raccontato di essere stato aggredito e offeso con insulti razzisti da cinque militari dell'Esercito, fuori servizio. La polizia è intervenuta e ha identificato i presenti.Nessuno risulta denunciato, ma accertamenti sono in corso. Il 29enne li aveva rimproverati perché ubriachi e molesti. '"Negro di m..., vieni qua che ti spacco una bottiglia in testa", gli avrebbero detto. C'è stata una colluttazione e il cameriere è rimasto lievemente ferito.