Bollettino Lombardia, oggi 609 positivi: nella regione il 50% dei nuovi contagiati in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi della Regione Lombardia. Sale a 80.723 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +609 rispetto a ieri ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Quanto ai decessi, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 94 in più per un totale di 14.839 vittime dall'inizio dell'emergenza. I ricoverati in terapia intensiva sono 400 (-80), quelli non in terapia intensiva 5.702 (-146). Il totale dei tamponi effettuati è invece di 466.287 (+10.993).



In Lombardia il 50% dei nuovi casi italiani

La Lombardia fa registrare 634 casi totali di coronavirus in più rispetto a ieri. Sono poco meno del 50% dell'incremento giornaliero in tutta Italia, che oggi ha fatto segnare 1.327 casi. I contagiati totali comprendono anche vittime e guariti.

Non è mai stato così basso, però, il numero di ricoverati in terapia intensiva per Covid in Lombardia negli ultimi due mesi. Con una diminuzione di 80 rispetto a ieri, sono infatti 400 i pazienti. Si tratta del numero più basso dall'8 marzo, quando in terapia intensiva erano ricoverate 399 persone. Il picco è stato invece il 3 aprile con 1381.

A Milano nuovi positivi in salita. Dati perlopiù stabili quelli sui nuovi contagiati nelle province lombarde. A Milano e provincia sono stati 201 i nuovi casi positivi per un totale di 21094 (ieri +182) mentre in città 101, totale 8867 (ieri +86). In media con i giorni scorsi anche Bergamo + 49 per totale 11.671 (ieri +35) mentre in calo netto Brescia +69 totale 13.460 (ieri + 124), I tamponi eseguiti sono 10.993 (ieri 15.488).

Ultimo aggiornamento: 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA