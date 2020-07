Virus, in Lombardia nessun morto per il terzo giorno consecutivo. I nuovi casi sono 74

Nessun decesso da coronavirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia intensiva.

I nuovi casi positivi sono 74 (di cui 11 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologici) e per il terzo giorno consecutivo si registrano zero decessi. A riferirlo in una nota è il consueto bollettino diffuso da Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 8.057, i guariti/dimessi sono (+78), nessun nuovo ricovero in terapia intensiva, il cui numero rimane stabile a 13. Scendono i pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 139.

Ultimo aggiornamento: 18:16

