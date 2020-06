​​​​Coronavirus, ​​in Italia 34 morti e 296 nuovi casi: 12 contagiati in Rsa genovese

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 25 giugno. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 239.706, dei quali 186.725 sono guariti e 34.678 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 18.303.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, a Roma oggi solo tre casi (12 nel Lazio). A Latina quattro nuovi positivi

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 296 pazienti (ieri di 190) di cui 170 in Lombardia (il 57,4%); gli attualmente positivi sono diminuiti di 352 persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 614 unità; i deceduti di 34 (di cui 22 in Lombardia). Sono 103 i malati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.685 su 18.303: il 91,2% del totale. Eseguiti, in un giorno, 56.061 tamponi (di cui 11.367 in Veneto): il totale nazionale ora è di 5.163.154 tamponi per una cifra di 3.140.785 casi testati. In sei regioni, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi.

C'è un nuovo focolaio di coronavirus in Liguria. Si è sviluppato in una rsa genovese: sono 12 i positivi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono 14. Lo rende noto la Regione. Nel giorno precedente era stato registrato un solo nuovo positivo. Complessivamente i positivi sono 1482, 54 meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 57, di cui uno in terapia intensiva (come ieri), e ci sono tre ricoverati in meno rispetto al giorno precedente. È stato registrato un morto, ma non nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi è 1.556.



Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA