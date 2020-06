​​​Coronavirus, ​​in Italia 56 morti e 393 nuovi casi: 272 positivi in Lombardia

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 12 giugno. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 236.305, dei quali 173.085 sono guariti e 34.223 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 28.997.

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 393 pazienti (ieri di 379) di cui 272 in Lombardia (il 69,2%); gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.640 persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 1.747 unità; i deceduti di 56 (di cui 31 in Lombardia). Sono 227 i malati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 24.877 su 28.997: l'85,8% del totale. Eseguiti, in un giorno, 70.620 tamponi (di cui 14.837 in Lombardia e 14.815 in Veneto): il totale nazionale ora è di 4.514.441 tamponi per una cifra di 2.784.196 casi testati. In sette regioni, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi.

Da segnalare che oggi la Campania ha comunicato un ricalcolo dei casi totali sottraendo dal totale 230 positivi. La segnalazione di un paziente positivo nelle ultime 24 ore e appunto la sottrazione di 230 contagiati portano così l’aggiornamento di oggi a -229 casi complessivi.

