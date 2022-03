Covid, il bollettino oggi 30 marzo:​ 77.621 casi e 170 morti, tasso di positività al 14%

Covid, il bollettino nazionale di oggi mercoledì 30 marzo 2022. Sono 77.621 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 99.457. Le vittime sono invece 170, in calo rispetto alle 177 di ieri.

Sono 524.899 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore,secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 660.708. Il tasso di positività è al 14,8%, in lieve calo rispetto al 15% di ieri. Sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.871, (ieri 9.740) ovvero 131 in più rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI PANDEMIA Omicron 2 piega la Cina, a Shanghai è record di casi ma la... MONDO Omicron, boom di casi a Shanghai: città in lockdown fino al 5... LO STUDIO Long Covid, il danno ai polmoni persiste oltre un anno: nel 54% dei... RIETI Covid: sono 262 i nuovi positivi e in 277 sono guariti LATINA PAY Covid, ieri altri 1500 nuovi contagi Un'altra vittima a Latina:...

Sono 1.282.816 le persone attualmente positive al Covid, con un incremento di 15.938 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.567.990 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.224. I dimessi e i guariti sono 13.125.950, con un incremento di 55.303 rispetto a ieri.