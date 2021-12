Bollettino Covid di oggi 9 dicembre 2021: 12.527 contagi e 79 morti. Tasso di positività sale al 4%

Bollettino Covid di oggi, giovedì 9 dicembre 2021: 12.527 contagi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.959. Sono invece 79 i morti in un giorno, ieri le vittime erano state 86. Tra le Regioni si registrano in Veneto 1.928 casi, in Emilia Romagna 1.656 e in Lombardia 1.486. Nel Lazio 1.376 casi.

Tasso di positività al 4%

Sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 564.698. Il tasso di positività è al 4%, in aumento rispetto al 3,2% di ieri. Sono invece 811 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 20 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 69. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.333, ovvero 234 in più rispetto a ieri.

I dati

Sono 254.553 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 5.339 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.164.780, i morti 134.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.775.676, con un incremento di 7.098 rispetto a ieri.

Sono 1928 i nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, dopo i 3.516 contagi della giornata di ieri, mentre si registrano anche 4 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia raggiunge i 540.695, quello dei decessi i 12.027. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 43.619 (+ 1.054). Netto l'aumento dei ricoveri negli ospedali. I ricoverati per Covid sono oggi 797 (+56): nelle aree mediche sono 741 (-31), quelli nelle terapie intensive 132 (+3).

Si registra un decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino. Si tratta di un uomo di quasi 80 anni, vaccinato e con altre patologie, deceduto in ospedale. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento. A quanto emerge dal report, sono aumentate in modo significativo le ospedalizzazioni. Ieri sono state dimesse tre persone, ma i nuovi ingressi sono stati 20. Il numero porta il totale dei pazienti covid a 92, dei quali 15 in rianimazione. Le persone risultate positive al virus sono 119, di cui 75 al tampone molecole (a fronte di 535 i test effettuati) e 44 ai test rapidi (su 4.713 test). Dai molecolari è arrivata la conferma della positività anche di 92 soggetti che avevano fatto un test rapido. Le classi in quarantena sono 37. All'indomani della «maratona vaccinale», le somministrazioni sono 930.588, di cui 382.961 seconde dosi e 122.323 terze dosi.

Dati Covid in linea con quelli dei giorni scorsi in Piemonte: oggi l'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 1.215 nuovi casi, con un tasso di positività del 2,5%, inferiore rispetto allo 2,7% di ieri. I tamponi diagnostici processati sono 48.798, di cui 41.175 antigenici, la quota di asintomatici tra i nuovi positivi è del 61,9%. In leggero aumento il numero dei ricoverati: + 1 in terapia intensiva, dove il totale dei pazienti è ora 44, negli altri reparti +10, totale a 463. È stato registrato un nuovo decesso, +685 i guariti. Dall'inizio della pandemia in Piemonte si sono avuti 413.093 casi positivi, 11.910 decessi e 385.807 guariti.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 469.222 casi di positività, 1.656 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.507 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,7%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei festivi è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti- Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.668.591 dosi; sul totale sono 3.571.119 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 729.093. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 797 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 484 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 557 sono stati individuati all'interno di focolai già noti.L'età media dei nuovi positivi di oggi è 39,1 anni.Sui 797 asintomatici, 423 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 46 con lo screening sierologico, 103 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 tramite i test pre-ricovero. Per 219 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 328 nuovi casi, seguita da Bologna (298) e Ravenna (206); poi Rimini (188), Reggio Emilia (146), Ferrara (143) e Parma (129); quindi Cesena (82), Forlì (65), il Circondario Imolese (51), e infine Piacenza con 20 casi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.160 tamponi molecolari, per un totale di 6.784.574. A questi si aggiungono anche 8.347 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 519 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 426.511. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 28.839 (+1.129). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 27.858 (+1.066), il 96,6% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano otto decessi: tre in provincia di Bologna (due uomini, rispettivamente di 66 anni e di 82, quest'ultimo nell'imolese, e una donna di 85); uno nella provincia di Ferrara (una donna di 86 anni); uno nella provincia di Ravenna (una donna di 93 anni); tre nella provincia di Forlì-Cesena (due uomini di 82 e 95 anni, nel forlivese, e una donna di 85, nel cesenate). Nessun decesso nelle altre province.In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.872.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 89 (+7 rispetto a ieri), 892 quelli negli altri reparti Covid (+56).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (+2); 3 a Parma (-1); 5 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri); 10 a Modena (+2); 24 a Bologna (+1); 5 a Imola (+1); 9 a Ferrara (+1); 18 a Ravenna (+1); 4 a Forlì (invariato); 7 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Cesena (come ieri). Questi i casi di positività sul territorio dall'inizio dell'epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 28.017 a Piacenza (+20 rispetto a ieri, di cui 12 sintomatici), 34.728 a Parma (+129, di cui 43 sintomatici), 54.296 a Reggio Emilia (+146, di cui 80 sintomatici), 77.418 a Modena (+328, di cui 134 sintomatici), 98.144 a Bologna (+298, di cui 172 sintomatici), 15.420 casi a Imola (+51, di cui 41 sintomatici), 28.805 a Ferrara (+143, di cui 50 sintomatici), 39.156 a Ravenna (+206, di cui 131 sintomatici), 22.034 a Forlì (+65, di cui 57 sintomatici), 24.712 a Cesena (+82, di cui 27 sintomatici) e 46.492 a Rimini (+188, di cui 112 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 5 casi, positivi al test antigenico, ma non confermati dal tampone molecolare.

Nel Lazio su 13.386 tamponi molecolari e 13.815 antigenici per un totale di 27.201 test, si registrano oggi 1.376 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 178 rispetto a ieri), con 716 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 10 decessi (più 7 rispetto a ieri) e 673 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 777 (più 17 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 114 (più 1 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,0 per cento. Il valore Rt è stabile a 1.06 e l'incidenza in aumento a 190 per 100 mila abitanti, ma la velocità dell'incremento subisce un lieve calo rispetto alla settimana precedente (meno 2 per cento) - spiega l'assessore D'Amato -. La situazione va attenzionata, rimane l'obiettivo del raffreddamento della curva». Inoltre, nel Lazio sta procedendo l'indagine epidemiologica sui tre casi rilevati di variante omicron: «stanno tutti bene», rassicura l'assessore. Rispetto al 9 dicembre dello scorso anno, si registrano 2.332 ricoveri in meno in area medica, 228 in meno in terapia intensiva, 65.126 isolati a domicilio in meno e 23 decessi in meno: «numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione», ribadisce D'Amato.

Sono 134 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Basso, considerando il giorno festivo, il numero dei test processati: 1.577 i tamponi molecolari analizzati. È comunque risultato positivo l'8,50% dei campioni, tasso di positività tra i più alti degli ultimi mesi. Si registrano due decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 2.607. In aumento i ricoveri, che passano da 130 a 134. Il tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 6% per le terapie intensive e al 9% per l'area non critica. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 96 anni. Gli attualmente positivi sono 5.103 (-37): 124 pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in area medica e 10 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 4.969 (-41) sono in isolamento domiciliare. I due decessi riguardano un 84enne della provincia di Chieti e di una 85enne della provincia di Teramo. I guariti sono 82.144 (+167). Degli 89854 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 22.666 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+9), 22.682 in provincia di Chieti (-2 per riallineamento), 21.205 in provincia di Pescara (+61), 22.443 in provincia di Teramo (+65) e 712 fuori regione (-2), mentre per 146 (+1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sono 776 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 18.239 test esaminati. Ne deriva un tasso di incidenza al 4,25%, in crescita - come spesso accade dopo i festivi, quando diminuisce il numero dei tamponi - rispetto al 3,57% di ieri. Undici le nuove vittime, di cui dieci nelle ultime 48 ore. Stabile a quota 25 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, mentre le degenze sono in lievissimo calo a quota 348 (-2).

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 375 i nuovi contagi registrati (su 4.471 tamponi effettuati), +138 guariti e 3 morti (per un totale di 1.517 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +234 attualmente positivi, +235 in isolamento, -4 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 20).