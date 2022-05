Covid, il bollettino di oggi 4 maggio: 47.039 casi e 152 morti, tasso di positività al 14%

Covid, il bollettino di mercoledì 4 maggio 2022. Sono 47.039 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.071. Le vittime sono invece 152, rispetto a ieri una in meno. Sono 335.275 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 411.047.

Tasso di positività e ricoveri

Il tasso di positività è al 14%, in calo rispetto a ieri (quando era al 15,1%). Sono 371 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.614, ovvero 81 in meno rispetto a ieri.

Il bilancio

Sono 1.187.070 le persone attualmente positive al Covid, 12.890 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.633.911 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.041. I dimessi e i guariti sono 15.282.800, con un incremento di 60.381 rispetto a ieri.