Bollettino Covid oggi 29 maggio, 14.826 i nuovi casi e 27 morti. Tasso di positività sale al 10,4%

Bollettino Covid Italia. Sono 14.826 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.255. I morti sono invece 27, in calo rispetto alle 66 di ieri.

Il bollettino

Sono 142.066 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 193.183. Il tasso di positività è al 10,4%, in aumento rispetto al 9,4% di ieri. Sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.234, ovvero 114 in meno rispetto a ieri.

I ricoveri

Sono 712.048 le persone attualmente positive al Covid, 9.527 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.388.877 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.569. I dimessi e i guariti sono 16.510.260, con un incremento di 24.636 rispetto a ieri.

Le Regioni

A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lazio (1.965), Campania (1.875) e Lombardia (1.767).